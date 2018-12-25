Тепло возвращается в дома замёрзших бердчан

фото с сайта pixabay.com

В Бердске устраняют последствия коммунальной аварии, в результате которой горожане остались без тепла.

Сотрудники МЧС устранили аварию на теплотрассе в Бердске в 23:40 24 декабря. Для ликвидации дефекта диаметром 125 миллиметров, который обнаружили в 22 часа, потребовалось ограничить подачу тепла в пять жилых домов на улицах Островского и Карла Маркса. В результате температура в квартирах составляла +15 градусов, в то время как за окном было -27.

Как рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области, заполнение системы теплоносителем продолжается. Работают аварийные бригады.

«Всего задействовано 35 человек и шесть единиц техники, из них от МЧС семь человек и две единицы техники», – уточнили в ведомстве.

Напомним, в ноябре в Бердске устраняли последствия прорыва канализационного коллектора.