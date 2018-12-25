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Тепло возвращается в дома замёрзших бердчан

Рубрика: общество

25.12.2018 10:35

фото с сайта pixabay.com

В Бердске устраняют последствия коммунальной аварии, в результате которой горожане остались без тепла.

Сотрудники МЧС устранили аварию на теплотрассе в Бердске в 23:40 24 декабря. Для ликвидации дефекта диаметром 125 миллиметров, который обнаружили в 22 часа, потребовалось ограничить подачу тепла в пять жилых домов на улицах Островского и Карла Маркса. В результате температура в квартирах составляла +15 градусов, в то время как за окном было -27.

Как рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области, заполнение системы теплоносителем продолжается. Работают аварийные бригады.

«Всего задействовано 35 человек и шесть единиц техники, из них от МЧС семь человек и две единицы техники», – уточнили в ведомстве.

Напомним, в ноябре в Бердске устраняли последствия прорыва канализационного коллектора.

Теги: Бердск морозы аварии ЖКХ

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Предложить новость

Тепло возвращается в дома замёрзших бердчан

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выманил деньги у наивных пенсионеров в канун Нового Года

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский справочник о жизни с ВИЧ теперь стал доступен в Google Play

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура отвоёвывает у мэрии квартиру для ребёнка-инвалида

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

Ледовые скульпторы сразятся в новосибирском «театральном» конкурсе

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске МЧМ по хоккею пройдёт при поддержке федерального центра

вчера 17:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы оказались самыми ярыми любителями мандаринов

вчера 16:43 Общество 0 Коммент.

Самолёт из Новосибирска вернулся в аэропорт из-за неисправности

вчера 16:23 Хроника 0 Коммент.

Суровые холода задержатся на неделю в Новосибирске

вчера 16:18 Общество 0 Коммент.

Морозы могли помешать новосибирским депутатам ограничить мэра двумя сроками

вчера 15:48 Политика 0 Коммент.

Погибшими в огне женщиной с ребёнком занялись новосибирские следователи

вчера 15:30 Хроника 0 Коммент.

Деды Морозы на велосипедах прокатились в центре Новосибирска

вчера 14:48 Общество 0 Коммент.

Грабитель с ножом напал на пожилую сибирячку в лифте

вчера 14:45 Хроника 0 Коммент.

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вчера 14:15 Общество 0 Коммент.

Премьера фильма «Доктор Кто: Решение» пройдёт в первую январскую ночь в Новосибирске

вчера 13:08 Афиша 0 Коммент.

Женщина с маленьким ребёнком погибли при пожаре в Новосибирской области

вчера 13:04 Хроника 0 Коммент.

Активисты попросили Травникова сделать презервативы бесплатными

вчера 12:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы замёрзли в застрявшей на путях электричке

вчера 12:15 Хроника 0 Коммент.

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