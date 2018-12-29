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Травников и Локоть поздравляют новосибирцев с Новым годом

Рубрика: общество

31.12.2018 14:10

фото из архива Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступили с новогодними поздравлениями в адрес жителей региона.

Глава Новосибирской области Андрей Травников отметил, что уходящий год был богат на важные для региона события. Они произошли в науке, спорте, экономике и социальной сфере.

«Конечно, многое ещё предстоит сделать, но мы уверены – всё намеченное будет исполнено достойно и в срок. Новосибирцы с благодарностью провожают старый год, с надеждой и верой в свои силы смотрят в год наступающий», – сказал Андрей Травников.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть напомнил о значимых для города событиях, которые произошли за год. Среди них – реконструкция Михайловской набережной, появление новых школ и детского сада, реставрация исторических зданий и ремонт дорог.

«Нам удалось реализовать несколько интересных проектов, которые станут хорошим заделом для будущих достижений. Планы у нас большие, надеюсь, при вашей поддержке мы сможем их реализовать», – отметил Анатолий Локоть.

Андрей Травников также напомнил, что Новый год – семейный праздник, и призвал сибиряков уделить внимание близким.

«Оберегайте, согревайте заботой и вниманием своих родителей! Пусть они будут здоровы и счастливы! Поддерживайте и любите своих детей! Пусть в наступающем году они продолжат радовать вас своими успехами!» – пожелал глава региона.

Анатолий Локоть также озвучил тёплые пожелания жителям Новосибирска.

«В канун Нового года от всей души желаю вам сохранить и приумножить всё доброе и светлое, что подарил уходящий год. Пусть грядущий 2019-й принесёт в каждую семью мир, согласие, благополучие, достаток, радость и гармонию!» – сказал градоначальник.

Напомним, в ноябре стало известно, что новосибирцы смогут услышать поздравление от Деда Мороза на Новый год.

Теги: Новый год Травников Андрей Локоть Анатолий

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