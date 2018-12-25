В Новосибирске дешевле нанять Деда Мороза, чем стать им

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В Новосибирске дешевле нанять Деда Мороза, чем стать имРубрика: общество
25.12.2018 11:25
фото с сайта pixabay.com
По данным экспертов «Авито», костюм главного новогоднего персонажа стоит в два раза дороже услуг аниматора.
Согласно сайту бесплатных объявлений «Авито», в среднем услуги приглашённого Деда Мороза в Новосибирске стоят 1 344 рубля. В среднем по стране новогодний аниматор обходится в 1 394 рубля. Дешевле всего эта услуга в Тольятти – 913 рублей, а дороже всего в Москве – 2 272 рубля.
Костюм же Деда Мороза в Новосибирске стоит в среднем 2 489 рублей. Образ Снегурочки немного дешевле – 2 027 рублей. В целом по стране эти цены составляют 3 497 рублей и 2 734 рубля соответственно. Самый дешёвый костюм Деда Мороза продают в Красноярске за 2 157 рублей, а Снегурочки – в Ульяновске, 1 467 рублей.
Дороже всего костюм Деда Мороза обойдётся в Барнауле, там он стоит 7 004 рубля. Самый же дорогой костюм Снегурочки можно приобрести в Нижнем Новгороде за 4 625 рублей.
«Самым востребованным в России стал костюм Снегурочки универсального размера: на него пришелся 31 % от общей доли спроса. Второе место заняли костюмы среднего размера (M) – 24 %. Миниатюрными (S) Снегурочками станут 19 % россиянок, а ещё 13 % выбрали размер L. На костюмы размеров XL и XS пришлось 6 % и 5 % соответственно. На новогодних праздниках будет всего лишь 2 % Снегурочек больше пятидесятого размера», – отметили эксперты «Авито».
Напомним, в декабре Сиб.фм выяснил, во сколько новосибирцам обойдётся аниматор в костюме Деда Мороза в новогоднюю ночь и какие есть тарифы у этой услуги.
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