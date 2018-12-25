Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

фото предоставило "Выбери Радио"

Зима — время, когда хочется согревать друг друга своим теплом и заботой; Love Radio помогает создать все условия для этого и дарит Big Love Weekend.

Успевайте принять участие в розыгрыше до 28 декабря. Для этого нужно вступить в группу Love Radio Новосибирск во Вконтакте и выложить в специальный альбом зимнее романтичное фото со своей второй половинкой.

Каждую пятницу редакция Love Radio будет определять победителя недели, который получит путевку на загородный отдых для двоих! Непременными составляющими волшебных дней станут: 2-х местный номер, 3-х разовое питание, сауна, хамам, бильярд, теннис, боулинг, тренажерный зал.

Помимо этого, у горожан есть шанс выиграть специальный приз от партнера проекта – Nail Studio 24. Для того, чтобы получить сертификат на услуги салона номиналом 1000 рублей, нужно выложить фото с любимым человеком в Инстаграм с хэштегом #BigLoveWeekend и отметить на нём Nail Studio 24.

Подробности в официальной группе Love Radio во Вконтакте: https://vk.com/loveradio54.

Слушай Love Radio и получай незабываемый Big Love Weekend!

Запрещено для детей.



Напомним, в октябре новосибирцы могли признаваться в любви в прямом эфире Love Radio.