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Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

Рубрика: общество

25.12.2018 14:38

фото предоставило "Выбери Радио"

Зима — время, когда хочется согревать друг друга своим теплом и заботой; Love Radio помогает создать все условия для этого и дарит Big Love Weekend.

Успевайте принять участие в розыгрыше до 28 декабря. Для этого нужно вступить в группу Love Radio Новосибирск во Вконтакте и выложить в специальный альбом зимнее романтичное фото со своей второй половинкой.

Каждую пятницу редакция Love Radio будет определять победителя недели, который получит путевку на загородный отдых для двоих! Непременными составляющими волшебных дней станут: 2-х местный номер, 3-х разовое питание, сауна, хамам, бильярд, теннис, боулинг, тренажерный зал.

Помимо этого, у горожан есть шанс выиграть специальный приз от партнера проекта – Nail Studio 24. Для того, чтобы получить сертификат на услуги салона номиналом 1000 рублей, нужно выложить фото с любимым человеком в Инстаграм с хэштегом #BigLoveWeekend и отметить на нём Nail Studio 24.

Подробности в официальной группе Love Radio во Вконтакте: https://vk.com/loveradio54.

Слушай Love Radio и получай незабываемый Big Love Weekend!

Запрещено для детей.

Напомним, в октябре новосибирцы могли признаваться в любви в прямом эфире Love Radio.

Теги: СМИ музыка

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Предложить новость

«Миша, давай по новой»: Локоть запустил свой блог на YouTube

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирский активист осудил «культ поклонения презервативу»

сегодня 17:19 Общество 0 Коммент.

После пожара в новосибирской больнице возбуждено уголовное дело

сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

Совет депутатов Новосибирска решит судьбу «второго тура»

сегодня 16:18 Политика 0 Коммент.

Театральный вагон запустили в новосибирском метро

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирские единороссы сменят руководство

сегодня 15:33 Политика 0 Коммент.

Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Огромный гимнастический центр открыли в Новосибирске

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

ГЖИ обязала «Достойный сервис» обеспечить ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта тепла

сегодня 13:42 Общество 0 Коммент.

Дефицитный бюджет на 2019 год приняли депутаты Новосибирска

сегодня 12:37 Экономика 0 Коммент.

Сбежавшего из психбольницы опасного пациента поймали в Куйбышеве

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске дешевле нанять Деда Мороза, чем стать им

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Главным архитектором Новосибирской области стал чиновник из Череповца

сегодня 11:22 Политика 0 Коммент.

Тепло возвращается в дома замёрзших бердчан

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выманил деньги у наивных пенсионеров в канун Нового Года

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика

сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирский справочник о жизни с ВИЧ теперь стал доступен в Google Play

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура отвоёвывает у мэрии квартиру для ребёнка-инвалида

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

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