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Замерзающих школьников спасли инспекторы ГИБДД под Новосибирском

Рубрика: общество

25.12.2018 17:03

фото предоставила пресс-служба МВД по НСО

Автобус, перевозивший детей из круглогодичного детского лагеря в Новосибирск, сломался на 35-градусном морозе в Черепановском районе.

Вечером в понедельник, 24 декабря, экипаж полка ДПС, находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение, что на 45 километре автодороги Сузун – Черепаново сломался автобус, в котором находятся 38 детей и сопровождающие взрослые. Температура воздуха на тот момент опустилась уже до -35 градусов.

Старший лейтенант Сергей Каликин и лейтенант Кирилл Гридчин оперативно выдвинулись к месту ЧП для оказания необходимой помощи. Выяснилось, что у автобуса Volvo сломалась топливная система и продолжать движение он не может. Тогда инспекторы остановили проходящий мимо междугородний автобус и пересадили школьников.

Дети благополучно добрались до дома, а водителю инспекторы помогли эвакуировать неисправный автобус в тёплый бокс для ремонта.

Напомним, 24 декабря новосибирцы замёрзли в застрявшей на путях электричке.

Теги: помощь общественный транспорт дети ГИБДД

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Предложить новость

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сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирский активист осудил «культ поклонения презервативу»

сегодня 17:19 Общество 0 Коммент.

После пожара в новосибирской больнице возбуждено уголовное дело

сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

Совет депутатов Новосибирска решит судьбу «второго тура»

сегодня 16:18 Политика 0 Коммент.

Театральный вагон запустили в новосибирском метро

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирские единороссы сменят руководство

сегодня 15:33 Политика 0 Коммент.

Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Огромный гимнастический центр открыли в Новосибирске

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

ГЖИ обязала «Достойный сервис» обеспечить ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта тепла

сегодня 13:42 Общество 0 Коммент.

Дефицитный бюджет на 2019 год приняли депутаты Новосибирска

сегодня 12:37 Экономика 0 Коммент.

Сбежавшего из психбольницы опасного пациента поймали в Куйбышеве

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске дешевле нанять Деда Мороза, чем стать им

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Главным архитектором Новосибирской области стал чиновник из Череповца

сегодня 11:22 Политика 0 Коммент.

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сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выманил деньги у наивных пенсионеров в канун Нового Года

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика

сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирский справочник о жизни с ВИЧ теперь стал доступен в Google Play

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура отвоёвывает у мэрии квартиру для ребёнка-инвалида

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

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