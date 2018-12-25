Замерзающих школьников спасли инспекторы ГИБДД под Новосибирском

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Замерзающих школьников спасли инспекторы ГИБДД под НовосибирскомРубрика: общество
25.12.2018 17:03
фото предоставила пресс-служба МВД по НСО
Автобус, перевозивший детей из круглогодичного детского лагеря в Новосибирск, сломался на 35-градусном морозе в Черепановском районе.
Вечером в понедельник, 24 декабря, экипаж полка ДПС, находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение, что на 45 километре автодороги Сузун – Черепаново сломался автобус, в котором находятся 38 детей и сопровождающие взрослые. Температура воздуха на тот момент опустилась уже до -35 градусов.
Старший лейтенант Сергей Каликин и лейтенант Кирилл Гридчин оперативно выдвинулись к месту ЧП для оказания необходимой помощи. Выяснилось, что у автобуса Volvo сломалась топливная система и продолжать движение он не может. Тогда инспекторы остановили проходящий мимо междугородний автобус и пересадили школьников.
Дети благополучно добрались до дома, а водителю инспекторы помогли эвакуировать неисправный автобус в тёплый бокс для ремонта.
Напомним, 24 декабря новосибирцы замёрзли в застрявшей на путях электричке.
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