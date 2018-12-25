Замерзающих школьников спасли инспекторы ГИБДД под Новосибирском

фото предоставила пресс-служба МВД по НСО

Автобус, перевозивший детей из круглогодичного детского лагеря в Новосибирск, сломался на 35-градусном морозе в Черепановском районе.

Вечером в понедельник, 24 декабря, экипаж полка ДПС, находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение, что на 45 километре автодороги Сузун – Черепаново сломался автобус, в котором находятся 38 детей и сопровождающие взрослые. Температура воздуха на тот момент опустилась уже до -35 градусов.

Старший лейтенант Сергей Каликин и лейтенант Кирилл Гридчин оперативно выдвинулись к месту ЧП для оказания необходимой помощи. Выяснилось, что у автобуса Volvo сломалась топливная система и продолжать движение он не может. Тогда инспекторы остановили проходящий мимо междугородний автобус и пересадили школьников.

Дети благополучно добрались до дома, а водителю инспекторы помогли эвакуировать неисправный автобус в тёплый бокс для ремонта.

Напомним, 24 декабря новосибирцы замёрзли в застрявшей на путях электричке.