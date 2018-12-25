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Беспечность людей и морозы привели к почти 250 пожарам за месяц

Рубрика: проиcшествия

27.12.2018 08:34

фото с сайта pixabay.com

МЧС по Новосибирской области сообщило, что в текущем месяце произошло пожаров больше обычного; они дали советы, как избежать этой беды.

С начала декабря в области произошло 249 пожаров. Это на 50 % больше, чем в тот же период 2017 года. В пресс-службе регионального МЧС считают, что такой негативный рост связан с холодами и беспечностью людей. Пожарные уверены, что последнее является причиной 99 % возгораний.

Если говорить более конкретно, то возгорания происходили по одной из трёх причин: неосторожность при обращении с огнём и курении, неправильное устройство и эксплуатация печного отопления, а также электрооборудования.

В МЧС напомнили, что нужно обязательно выключать всю электрику, уходя из дома и ложась спасть. Это же правило касается и обогревателей. Также важно помнить об опасности перегрузки электросети и использовании неисправных розеток.

«Складывается впечатление, что наши граждане не хотят заботиться о собственной безопасности и следить за состоянием отопительных печей и электрических приборов, не придают значения неисправностям и используют приборы, вопреки требованиям инструкции, длительное время и не по назначению. Всё это приводит к трагедиям. 40 % всех смертей от возгораний в этом году произошло из-за неосторожного обращения с огнём и непотушенной сигареты», – прокомментировал ситуацию с пожарами начальник пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Напомним, 25 декабря двое детей отравились угарным газом при пожаре в Новосибирске.

Теги: безопасность пожары МЧС

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