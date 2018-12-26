Двое детей отравились угарным газом при пожаре в Новосибирске

фото с сайта МЧС НСО

Новосибирские пожарные эвакуировали 15 человек и ещё двоих спасли из зоны задымления при возгорании в многоэтажке.

Сообщение о пожаре поступило 25 декабря в 16:21. Горела квартира на шестом этаже здания на улице Выборной. Едкий дым интенсивно скапливался в подъезде и соседних квартирах. Пожарные оперативно эвакуировали из подъезда 15 человек.

При проведении разведки задымлённой территории были ещё обнаружены мужчина и ребёнок. Их вывели из опасной зоны при помощи спасательного оборудования. К счастью, они не пострадали.

На данный момент в больнице находятся пять человек – двое детей и трое взрослых, которые отравились угарным газом в первые минуты возгорания. Предварительно установлено, что они не находились в горевшей квартире, а надышались дымом в подъезде. Их жизням ничего не угрожает.

С возгоранием боролись 26 пожарных. Пожар на балконе и кухне полностью ликвидирован к 18:17. Причина воспламенения пока не установлена. МЧС призывает население соблюдать элементарные меры пожарной безопасности.

«В Новосибирской области, по оперативным данным, с начала этой недели произошло 27 пожаров, на которых погибли четыре человека, семь человек травмированы. Причины большинства пожаров связаны с морозами, усиленной эксплуатацией печного отопления и повышенной нагрузкой на электрооборудование, которое зачастую используется жителями, имея неисправности», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в декабре из-за пожара в Новосибирске женщина с двумя детьми осталась без вещей и дома в канун Нового года.