Из сквера с аистами возле бердского роддома похитили ёлку

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Из сквера с аистами возле бердского роддома похитили ёлкуРубрика: общество
26.12.2018 14:43
фото с сайта издания «Курьер. Среда. Бердск»
Неизвестные срубили ёлку в парке, который бердчане создали возле роддома.
О том, что новогоднее дерево исчезло из сквера возле одного из роддомов Бердска, сообщает издание «Курьер. Среда. Бердск». Происшествие случилось в ночь на 22 декабря.
Парк возле медучреждения создали представители бердских общественных организаций. Ранее на этом месте располагалась заброшенная роща. С аллеей, на которой расположены металлическая стела с аистом и деревянные скульптуры, зелёную зону соединяют дорожки.
Осенью активисты высадили здесь рябины и ёлки. Весной они собирались на этом месте посадить кустарники.
Напомним, в сентябре браконьеры убили четырёх косуль в Новосибирской области.
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Известный новосибирский фотограф открыл персональную выставку в кинотеатре
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