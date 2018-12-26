Из сквера с аистами возле бердского роддома похитили ёлку

фото с сайта издания «Курьер. Среда. Бердск»

Неизвестные срубили ёлку в парке, который бердчане создали возле роддома.

О том, что новогоднее дерево исчезло из сквера возле одного из роддомов Бердска, сообщает издание «Курьер. Среда. Бердск». Происшествие случилось в ночь на 22 декабря.

Парк возле медучреждения создали представители бердских общественных организаций. Ранее на этом месте располагалась заброшенная роща. С аллеей, на которой расположены металлическая стела с аистом и деревянные скульптуры, зелёную зону соединяют дорожки.

Осенью активисты высадили здесь рябины и ёлки. Весной они собирались на этом месте посадить кустарники.

Напомним, в сентябре браконьеры убили четырёх косуль в Новосибирской области.