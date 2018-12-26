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Из сквера с аистами возле бердского роддома похитили ёлку

Рубрика: общество

26.12.2018 14:43

фото с сайта издания «Курьер. Среда. Бердск»

Неизвестные срубили ёлку в парке, который бердчане создали возле роддома.

О том, что новогоднее дерево исчезло из сквера возле одного из роддомов Бердска, сообщает издание «Курьер. Среда. Бердск». Происшествие случилось в ночь на 22 декабря.

Парк возле медучреждения создали представители бердских общественных организаций. Ранее на этом месте располагалась заброшенная роща. С аллеей, на которой расположены металлическая стела с аистом и деревянные скульптуры, зелёную зону соединяют дорожки.

Осенью активисты высадили здесь рябины и ёлки. Весной они собирались на этом месте посадить кустарники.

Напомним, в сентябре браконьеры убили четырёх косуль в Новосибирской области.

Теги: экология Бердск браконьерство

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Лента новостей

Предложить новость

«Это очень неблагодарная должность»: мнения о перевыборах руководства «Единой России» в Новосибирской области

сегодня 17:54 Политика 0 Коммент.

Локоть в своём новом видеоблоге высказался о хоккейном чемпионате

сегодня 17:47 Общество 0 Коммент.

Ара Карапетян: банкет на сцене НОВАТа был культурным мероприятием

сегодня 16:05 Культура 0 Коммент.

Из сквера с аистами возле бердского роддома похитили ёлку

сегодня 14:43 Общество 0 Коммент.

Прокуратура обязала мэрию Новосибирска отремонтировать дороги

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП в Бердске

сегодня 12:18 Хроника 0 Коммент.

Двое детей отравились угарным газом при пожаре в Новосибирске

сегодня 12:09 Хроника 0 Коммент.

Известный новосибирский фотограф открыл персональную выставку в кинотеатре

сегодня 08:34 Афиша 0 Коммент.

Новые скидки на проезд пообещали новосибирцам после праздников

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

«Миша, давай по новой»: Локоть запустил свой блог на YouTube

вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирский активист осудил «культ поклонения презервативу»

вчера 17:19 Общество 0 Коммент.

Замерзающих школьников спасли инспекторы ГИБДД под Новосибирском

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

После пожара в новосибирской больнице возбуждено уголовное дело

вчера 16:27 Общество 0 Коммент.

Совет депутатов Новосибирска решит судьбу «второго тура»

вчера 16:18 Политика 0 Коммент.

Новосибирские «оконные беглецы» остались без крова после страшного пожара

вчера 16:16 Хроника 0 Коммент.

Театральный вагон запустили в новосибирском метро

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирские единороссы сменят руководство

вчера 15:33 Политика 0 Коммент.

Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

Огромный гимнастический центр открыли в Новосибирске

вчера 14:38 Общество 0 Коммент.

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