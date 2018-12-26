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«Это очень неблагодарная должность»: мнения о перевыборах руководства «Единой России» в Новосибирской области

Рубрика: политика

26.12.2018 17:54

ФОТО С САЙТА novosibirsk.er.ru

Политологи не исключают перестановок в руководстве новосибирского регионального отделения партии власти.

Аналитики отреагировали на решение новосибирских единороссов провести 29 января внеочередную конференцию. На ней будет выбран секретарь и новый состав руководящих органов регионального отделения.

Политический эксперт Ольга Лесневская считает, что федеральное руководство партии рассчитывает по итогам голосования получить более управляемую и предсказуемую местную структуру.

«Новосибирск имеет свою уникальную политическую историю. У нас никогда не происходит так, что даёт центральный политсовет распоряжение провести то-то и то-то, и тут точно всё исполнили. У нас в Новосибирске всегда есть какие-то волнения, какая-то турбулентность. Думаю, какие-то новации будут, но полностью неподчинение у нас невозможно. Поэтому это будет какой-то микс – чтобы как бы и волки сыты и овцы целы – чтобы и внутреннюю ситуацию погасить, и не выглядеть бунтовщиками на общероссийском уровне», – отметила Ольга Лесневская.

Управляющий директор Фонда содействия политическим и гражданским свободам «Гражданское согласие» Игорь Макаренко уверен, что во главе новосибирских единороссов останется действующий секретарь регионального отделения, депутат Законодательного собрания Валерий Ильенко.

«У меня другой такой кандидатуры на сегодняшний день нет. Это очень неблагодарная должность и то, что он в своё время согласился её занять, я считаю, с его стороны это был очень смелый шаг. Потому что никто – ни Иван Мороз, ни Александр Морозов – долго на этой должности не продержались. Они после выборов её обычно оставляли, потому что это очень неблагодарное дело – возглавлять "Единую Россию" в таком регионе, как наш. Я пока не вижу, кто реально мог бы претендовать на должность секретаря отделения партии», – считает эксперт.

Отметим, что в самом региональном отделении партии предстоящую конференцию называют технической.

«Это решение Съезда партии – до 31 марта провести перевыборы региональных политических советов, президиумов региональных политических советов и секретарей на всей территории Российской Федерации. Но это окончательные сроки 31 марта. А сроки для региональных отделений определили до 1 февраля. У нас до 24 января будут проходить конференции в местных отделениях по выдвижению делегатов и подведение итогов Съезда. И 29 января состоится конференция, на которой будет вновь избран секретарь, будет избран политсовет и будет избран президиум», – рассказал Сиб.фм секретарь Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Ильенко.

По его словам, в партии планируют перераспределить полномочия между структурами: президиум политсовета станет основным управленческим органом и будет собираться не реже одного раза в месяц, а политсовет будет наделен совещательными функциями.

При этом Валерий Ильенко не даёт конкретного ответа, будет ли вновь баллотироваться на пост секретаря регионального отделения.

«Ответа нет. Мне самому нужно принять решение. Я пока не определился», – заявил Сиб.фм Валерий Ильенко.

Напомним, накануне региональный политсовет партии «Единая Россия» проголосовал за проведение внеочередной конференции регионального отделения партии.

Теги: политика Единая Россия кадровые перестановки

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