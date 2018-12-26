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Иск экс-начальника новосибирской ГИБДД не удовлетворён

Рубрика: общество

26.12.2018 10:04

ФОТО ДМИТРИЯ ГУСЕВА ИЗ АРХИВА СИБ.ФМ

Центральный районный суд Новосибирска не нашел оснований для удовлетворения иска Сергея Штельмаха к Министерству внутренних дел России.

Исковое заявление бывшего начальника областной ГИБДД Сергея Штельмаха изначально содержало требование о восстановлении на службе, однако позже его содержание было скорректировано до требования изменения формулировки при увольнении. В приказе МВД Штельмах освобождён от должности в связи с «проступком, порочащим честь сотрудника органов внутренних дел». В иске он требовал отменить заключение по материалам служебной проверки, изменить в приказе формулировку на «выслугу лет», которая бы давала право на получение пенсии.

Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел исковое заявление 25 декабря и не нашел оснований для его удовлетворения, сообщается на сайте суда. Приказ об увольнении оставлен без изменений.

Напомним, в октябре Сергей Штельмах покинул свой пост после скандала.

Теги: суд скандалы МВД ГИБДД

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Лента новостей

Предложить новость

Водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП в Бердске

сегодня 12:18 Хроника 0 Коммент.

Двое детей отравились угарным газом при пожаре в Новосибирске

сегодня 12:09 Хроника 0 Коммент.

Известный новосибирский фотограф открыл персональную выставку в кинотеатре

сегодня 08:34 Афиша 0 Коммент.

Новые скидки на проезд пообещали новосибирцам после праздников

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

«Миша, давай по новой»: Локоть запустил свой блог на YouTube

вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирский активист осудил «культ поклонения презервативу»

вчера 17:19 Общество 0 Коммент.

После пожара в новосибирской больнице возбуждено уголовное дело

вчера 16:27 Общество 0 Коммент.

Совет депутатов Новосибирска решит судьбу «второго тура»

вчера 16:18 Политика 0 Коммент.

Новосибирские «оконные беглецы» остались без крова после страшного пожара

вчера 16:16 Хроника 0 Коммент.

Театральный вагон запустили в новосибирском метро

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирские единороссы сменят руководство

вчера 15:33 Политика 0 Коммент.

Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирцу оторвало ногу после выпадения из автобуса

вчера 15:19 Хроника 0 Коммент.

Огромный гимнастический центр открыли в Новосибирске

вчера 14:38 Общество 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

вчера 14:38 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:03 Общество 0 Коммент.

ГЖИ обязала «Достойный сервис» обеспечить ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта тепла

вчера 13:42 Общество 0 Коммент.

Дефицитный бюджет на 2019 год приняли депутаты Новосибирска

вчера 12:37 Экономика 0 Коммент.

Сбежавшего из психбольницы опасного пациента поймали в Куйбышеве

вчера 12:00 Хроника 0 Коммент.

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