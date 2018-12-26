Иск экс-начальника новосибирской ГИБДД не удовлетворён

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Центральный районный суд Новосибирска не нашел оснований для удовлетворения иска Сергея Штельмаха к Министерству внутренних дел России.

Исковое заявление бывшего начальника областной ГИБДД Сергея Штельмаха изначально содержало требование о восстановлении на службе, однако позже его содержание было скорректировано до требования изменения формулировки при увольнении. В приказе МВД Штельмах освобождён от должности в связи с «проступком, порочащим честь сотрудника органов внутренних дел». В иске он требовал отменить заключение по материалам служебной проверки, изменить в приказе формулировку на «выслугу лет», которая бы давала право на получение пенсии.

Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел исковое заявление 25 декабря и не нашел оснований для его удовлетворения, сообщается на сайте суда. Приказ об увольнении оставлен без изменений.

Напомним, в октябре Сергей Штельмах покинул свой пост после скандала.