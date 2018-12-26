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Ара Карапетян: банкет на сцене НОВАТа был культурным мероприятием

Рубрика: культура

26.12.2018 16:05

фото с сайта новат

Генеральный директор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Ара Карапетян прокомментировал банкет на сцене театра, который провёл бизнесмен Алексей Корнаков.

В ТАСС (Новосибирск) состоялась встреча с гендиректором НОВАТа Арой Карапетяном, который рассказал об итогах работы за год и планах театра на будущее. В ходе разговора он прокомментировал и банкет, который 6 декабря провёл прямо на главной сцене гендиректор группы компаний «Расцветай» Алексей Корнаков. Ара Карапетян назвал праздник «весьма степенным и культурным мероприятием».

«Это была некая презентация, в которую он (Алексей Корнаков – прим. ред.) объединил свои личные отношения с людьми. При этом заплатил он за проведение этого праздника дополнительно в восемь раз больше, чем обычно платят нам за выходной день в театре», – прокомментировал гендиректор.

Ара Карапетян подчеркнул, что Алексей Карнаков обратился в театр с предложением стать спонсором. Подписан договор о пожертвовании, и бизнесмен жертвует театру большие деньги на уставную деятельность.

«За эти деньги можно поставить два больших спектакля. Мы ещё точно не выбрали, на что они пойдут. Он больше склоняется к одному проекту, мы предлагаем другой. Но мы это решим, не проблема», – резюмировал Ара Карапетян. 

Напомним, 7 декабря НОВАТ давал комментарий по поводу банкета, отметив, что мероприятие было закрытым и согласованным.

Теги: НОВАТ скандал

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сегодня 17:47 Общество 0 Коммент.

Ара Карапетян: банкет на сцене НОВАТа был культурным мероприятием

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сегодня 12:18 Хроника 0 Коммент.

Двое детей отравились угарным газом при пожаре в Новосибирске

сегодня 12:09 Хроника 0 Коммент.

Известный новосибирский фотограф открыл персональную выставку в кинотеатре

сегодня 08:34 Афиша 0 Коммент.

Новые скидки на проезд пообещали новосибирцам после праздников

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:19 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:16 Хроника 0 Коммент.

Театральный вагон запустили в новосибирском метро

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирские единороссы сменят руководство

вчера 15:33 Политика 0 Коммент.

Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

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