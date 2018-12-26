Ара Карапетян: банкет на сцене НОВАТа был культурным мероприятием

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Ара Карапетян: банкет на сцене НОВАТа был культурным мероприятиемРубрика: культура
26.12.2018 16:05
фото с сайта новат
Генеральный директор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Ара Карапетян прокомментировал банкет на сцене театра, который провёл бизнесмен Алексей Корнаков.
В ТАСС (Новосибирск) состоялась встреча с гендиректором НОВАТа Арой Карапетяном, который рассказал об итогах работы за год и планах театра на будущее. В ходе разговора он прокомментировал и банкет, который 6 декабря провёл прямо на главной сцене гендиректор группы компаний «Расцветай» Алексей Корнаков. Ара Карапетян назвал праздник «весьма степенным и культурным мероприятием».
«Это была некая презентация, в которую он (Алексей Корнаков – прим. ред.) объединил свои личные отношения с людьми. При этом заплатил он за проведение этого праздника дополнительно в восемь раз больше, чем обычно платят нам за выходной день в театре», – прокомментировал гендиректор.
Ара Карапетян подчеркнул, что Алексей Карнаков обратился в театр с предложением стать спонсором. Подписан договор о пожертвовании, и бизнесмен жертвует театру большие деньги на уставную деятельность.
«За эти деньги можно поставить два больших спектакля. Мы ещё точно не выбрали, на что они пойдут. Он больше склоняется к одному проекту, мы предлагаем другой. Но мы это решим, не проблема», – резюмировал Ара Карапетян.
Напомним, 7 декабря НОВАТ давал комментарий по поводу банкета, отметив, что мероприятие было закрытым и согласованным.
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