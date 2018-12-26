Локоть в своём новом видеоблоге высказался о хоккейном чемпионате

фото со страницы Анатолия Локтя в соцсети «ВКонтакте»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал возможную передачу части матчей молодёжного ЧМ по хоккею Омску, ответив на вопрос в прямом эфире на YouTube.

На новом YouTube-канале мэра Новосибирска Анатолия Локтя «МЭР_И_Я» появилось второе видео, где глава города отвечал на вопросы в прямом эфире. Один из горожан задал вопрос о том, разделит ли Новосибирск матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею с Омском.

Анатолий Локоть заявил, что, какое бы решение ни приняли в отношении Омска, на столице Сибири это не отразится.

«Какое бы решение ни было по Омску, на нас это точно никак не отразится. Я бы сейчас отделил мух от котлет, потому что решение по Новосибирску есть, оно закреплено в документах на федеральном уровне РФ, в документах на международном уровне. А что там с Омском будет, это мы ещё посмотрим», – заявил Анатолий Локоть.

Напомним, в декабре стало известно, что Омск может забрать матчи чемпионата мира у Новосибирска.