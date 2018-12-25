Мэр Новосибирска пообещал расширить приют для животных в Советском районе

стоп-кадр видео с YouTube-канала «Мэр_И_Я»

Анатолий Локоть ответил на вопрос о защите животных в прямом эфире своего YouTube-канала.

Во время прямого эфира на YouTube-канале "МЭР_И_Я" глава города Анатолий Локоть ответил на вопрос о защите животных – мэра спросили, как городская администрация заботится о четвероногих.

Отвечая на этот вопрос, градоначальник поделился планами мэрии расширить приют для бездомных животных в Советском районе. Он сообщил, что соответствующий документ уже подписан.

Мэр также отметил, что неравнодушен к собакам, а те отвечают ему взаимностью.

«К животным нужно тоже внимательно относиться, я разделяю эту точку зрения. Во-первых, потому что сам неравнодушен к собакам. Люблю их, они меня тоже любят. На самом деле, это тема очень важная, и отмахиваться от неё нельзя, иначе бездомные животные заполонят город, и это грозит нам очень серьёзными проблемами. Поэтому работаем в этом направлении», – отметил Анатолий Локоть.

Напомним, в декабре мэр Анатолий Локоть завёл блог на YouTube.