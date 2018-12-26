Опухоль весом в три килограмма удалили женщине в новосибирской больнице

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Злокачественное новообразование приличных размеров беспокоило женщину несколько месяцев – в итоге её спасли новосибирские хирурги.

65-летняя жительница Новосибирска два месяца страдала от постоянных болей в животе, нарушения стула и чувства тяжести в брюшной полости. Как показали анализы, причиной тому были большие опухоли размером в 25-30 сантиметров в забрюшинном пространстве, из-за которых и произошла диспозиция органов.

По итогу специалисты больницы № 25 приняли решение о хирургическом лечении. 30 ноября пациентке провели операцию с использованием лапароскопических технологий.

«Опухоль была мобилизована и выделена из забрюшинного пространства при помощи малоинвазивной методики в пределах неизменных тканей, без повреждения целостности капсулы – по всем онкологическим требованиям, предъявляемым при выполнении операций по удалению новообразований. Удалённое новообразование весило около трёх килограммов. По результатам гистологического исследования было вынесено заключение о злокачественном характере опухоли», – рассказали в пресс-службе городской клинической больницы № 25.

Уже в середине декабря женщину выписали из стационар и направили на специализированное лечение в онкодиспансер.

Оперирующий хирург, заведующий хирургическим отделением № 2 Аршак Асатрян отметил, что после операции пациентке стало лучше: она почувствовала прилив сил и начала строить планы на будущее.

«Пожалуй, ради этого и стоит работать, не обращая внимание на огромные усилия, бессонные ночи, а также технические сложности, которые иногда возникают во время операции», – подытожил Аршак Асатрян.

Напомним, в сентябре новосибирские нейрохирурги удалили пациентке новообразование через маленький разрез над бровью.