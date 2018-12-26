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Треть новосибирцев уволится после Нового года

Рубрика: работа

26.12.2018 11:24

фото с сайта pixabay.com

Специалисты узнали об итогах года жителей Новосибирска – 44 % горожан считают, что добились карьерных успехов.

Портал «Зарплата.ру» провёл исследование, попросив 940 новосибирцев рассказать об итогах 2018 года и планах на 2019 год.

Треть опрошенных заявили о том, что хотят сменить работу в наступающем году. 27 % новосибирцев собираются приобрести новые знания, 18 % мечтают о путешествии, а 10 % – приступить к спортивным занятиям. 8 % намерены больше времени уделять близким, 4 % – взяться за своё здоровье, а 3 % – создать семью.

65 % респондентов собираются увеличить свой материальный доход, 15 % – сменить сферу профессиональной деятельности, а 9 % планируют подняться по карьерной лестнице. При этом 44 % новосибирцев признаются, что за год добились профессиональных успехов. Треть же констатировали, что рабочими достижениями похвастаться не могут.

Главными успехами уходящего года новосибирцы назвали смену работы, приобретение новой профессии, повышение квалификации, увеличение дохода, а также запуск своего бизнеса.

Напомним, в конце ноября новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты.

Теги: статистика опросы работа

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Лента новостей

Предложить новость

Водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП в Бердске

сегодня 12:18 Хроника 0 Коммент.

Двое детей отравились угарным газом при пожаре в Новосибирске

сегодня 12:09 Хроника 0 Коммент.

Известный новосибирский фотограф открыл персональную выставку в кинотеатре

сегодня 08:34 Афиша 0 Коммент.

Новые скидки на проезд пообещали новосибирцам после праздников

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

«Миша, давай по новой»: Локоть запустил свой блог на YouTube

вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирский активист осудил «культ поклонения презервативу»

вчера 17:19 Общество 0 Коммент.

После пожара в новосибирской больнице возбуждено уголовное дело

вчера 16:27 Общество 0 Коммент.

Совет депутатов Новосибирска решит судьбу «второго тура»

вчера 16:18 Политика 0 Коммент.

Новосибирские «оконные беглецы» остались без крова после страшного пожара

вчера 16:16 Хроника 0 Коммент.

Театральный вагон запустили в новосибирском метро

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирские единороссы сменят руководство

вчера 15:33 Политика 0 Коммент.

Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирцу оторвало ногу после выпадения из автобуса

вчера 15:19 Хроника 0 Коммент.

Огромный гимнастический центр открыли в Новосибирске

вчера 14:38 Общество 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

вчера 14:38 Общество 0 Коммент.

Сибирских военных одели в валенки и тулупы из-за морозов

вчера 14:03 Общество 0 Коммент.

ГЖИ обязала «Достойный сервис» обеспечить ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта тепла

вчера 13:42 Общество 0 Коммент.

Дефицитный бюджет на 2019 год приняли депутаты Новосибирска

вчера 12:37 Экономика 0 Коммент.

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вчера 12:00 Хроника 0 Коммент.

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