Треть новосибирцев уволится после Нового года

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Специалисты узнали об итогах года жителей Новосибирска – 44 % горожан считают, что добились карьерных успехов.

Портал «Зарплата.ру» провёл исследование, попросив 940 новосибирцев рассказать об итогах 2018 года и планах на 2019 год.

Треть опрошенных заявили о том, что хотят сменить работу в наступающем году. 27 % новосибирцев собираются приобрести новые знания, 18 % мечтают о путешествии, а 10 % – приступить к спортивным занятиям. 8 % намерены больше времени уделять близким, 4 % – взяться за своё здоровье, а 3 % – создать семью.

65 % респондентов собираются увеличить свой материальный доход, 15 % – сменить сферу профессиональной деятельности, а 9 % планируют подняться по карьерной лестнице. При этом 44 % новосибирцев признаются, что за год добились профессиональных успехов. Треть же констатировали, что рабочими достижениями похвастаться не могут.

Главными успехами уходящего года новосибирцы назвали смену работы, приобретение новой профессии, повышение квалификации, увеличение дохода, а также запуск своего бизнеса.

Напомним, в конце ноября новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты.