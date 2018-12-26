5 баллов
-26
68.89 78.52
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Это очень неблагодарная должность»: мнения о перевыборах руководства «Единой России» в Новосибирской области

сегодня 17:54 Политика 0 Коммент.

Локоть в своём новом видеоблоге высказался о хоккейном чемпионате

сегодня 17:47 Общество 0 Коммент.

Ара Карапетян: банкет на сцене НОВАТа был культурным мероприятием

сегодня 16:05 Культура 0 Коммент.

Из сквера с аистами возле бердского роддома похитили ёлку

сегодня 14:43 Общество 0 Коммент.

Прокуратура обязала мэрию Новосибирска отремонтировать дороги

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП в Бердске

сегодня 12:18 Хроника 0 Коммент.

Двое детей отравились угарным газом при пожаре в Новосибирске

сегодня 12:09 Хроника 0 Коммент.

Известный новосибирский фотограф открыл персональную выставку в кинотеатре

сегодня 08:34 Афиша 0 Коммент.

Новые скидки на проезд пообещали новосибирцам после праздников

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

«Миша, давай по новой»: Локоть запустил свой блог на YouTube

вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирский активист осудил «культ поклонения презервативу»

вчера 17:19 Общество 0 Коммент.

Замерзающих школьников спасли инспекторы ГИБДД под Новосибирском

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

После пожара в новосибирской больнице возбуждено уголовное дело

вчера 16:27 Общество 0 Коммент.

Совет депутатов Новосибирска решит судьбу «второго тура»

вчера 16:18 Политика 0 Коммент.

Новосибирские «оконные беглецы» остались без крова после страшного пожара

вчера 16:16 Хроника 0 Коммент.

Театральный вагон запустили в новосибирском метро

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирские единороссы сменят руководство

вчера 15:33 Политика 0 Коммент.

Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

Огромный гимнастический центр открыли в Новосибирске

вчера 14:38 Общество 0 Коммент.

Прокуратура обязала мэрию Новосибирска отремонтировать дороги

Рубрика: общество

26.12.2018 14:40

фото с сайта amastercar.ru

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокурора о приведении в нормативное состояние улиц Академгородка.

Основанием для обращения в суд с иском в отношении мэрии Новосибирска стали результаты прокурорской проверки состояния дорожного полотна в Советском районе Новосибирска, которая была проведена в сентябре текущего года. Обследование выявило, что на проспекте Академика Лаврентьева и других улицах Академгородка присутствует колейность глубиной от 6 до 8 сантиметров и шириной более 130 сантиметров, что не соответствует ГОСТу.

Суд удовлетворил иск прокурора в полном объёме, обязав департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска ликвидировать колейность на указанных улицах в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в силу. Своевременность и качество ремонта дорог будет контролировать прокуратура Советского района.

Напомним, в ноябре Новосибирск показал отрицательную динамику качества дорог за последние четыре года 

 

Теги: прокуратура суд Мэрия Новосибирска Академгородок ремонт дорог

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Это очень неблагодарная должность»: мнения о перевыборах руководства «Единой России» в Новосибирской области

сегодня 17:54 Политика 0 Коммент.

Локоть в своём новом видеоблоге высказался о хоккейном чемпионате

сегодня 17:47 Общество 0 Коммент.

Ара Карапетян: банкет на сцене НОВАТа был культурным мероприятием

сегодня 16:05 Культура 0 Коммент.

Из сквера с аистами возле бердского роддома похитили ёлку

сегодня 14:43 Общество 0 Коммент.

Прокуратура обязала мэрию Новосибирска отремонтировать дороги

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП в Бердске

сегодня 12:18 Хроника 0 Коммент.

Двое детей отравились угарным газом при пожаре в Новосибирске

сегодня 12:09 Хроника 0 Коммент.

Известный новосибирский фотограф открыл персональную выставку в кинотеатре

сегодня 08:34 Афиша 0 Коммент.

Новые скидки на проезд пообещали новосибирцам после праздников

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

«Миша, давай по новой»: Локоть запустил свой блог на YouTube

вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирский активист осудил «культ поклонения презервативу»

вчера 17:19 Общество 0 Коммент.

Замерзающих школьников спасли инспекторы ГИБДД под Новосибирском

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

После пожара в новосибирской больнице возбуждено уголовное дело

вчера 16:27 Общество 0 Коммент.

Совет депутатов Новосибирска решит судьбу «второго тура»

вчера 16:18 Политика 0 Коммент.

Новосибирские «оконные беглецы» остались без крова после страшного пожара

вчера 16:16 Хроника 0 Коммент.

Театральный вагон запустили в новосибирском метро

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирские единороссы сменят руководство

вчера 15:33 Политика 0 Коммент.

Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

Огромный гимнастический центр открыли в Новосибирске

вчера 14:38 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
30.11.2018

Отвалиться назад в будущее

Инициатива о снятии с Академгородка стату...

Читать далее
Image
02.11.2018

Названы результаты проверки Генпрокуратуры в Новосибирске

Больше всего раз в документе упоминается торговы...

Читать далее
Image
30.10.2018

Не в угол, а в уголовники

Могут ли исправленные в школьном журнале оценк...

Читать далее
Image
15.10.2018

Ротация по-прокурорски

Всю неделю в области гадали, что происходит с пр...

Читать далее
Image
11.10.2018

Здоровый драйвер роста

В Новосибирской области создадут кластер электро...

Читать далее
Image
25.09.2018

Широкие горизонты «Академгородка 2.0»

Как учёные трёх ведущи...

Читать далее

Новости по теме

Иск экс-начальника новосибирской ГИБДД не удовлетворён сегодня 10:04

Популярное

Image

Мальчик замёрз насмерть по дороге из школы в Новокузнецке

Image

Испуганные дети выпрыгнули из окна загоревшегося дома в Новосибир...

Image

Томские врачи ювелирно вынули из бронха ребёнка пельмень

Image

Тёплый пол чуть не погубил шесть человек в Новосибирске

Image

Новосибирцу оторвало ногу после выпадения из автобуса

Image

Запертого в машине ребёнка вызволили новосибирские спасатели

Image

Аномальные морозы до -40 градусов идут в Новосибирск

Image

Новосибирцы замёрзли в застрявшей на путях электричке

Image

Человек с глазуньей на ботинках удивил пассажиров новосибирского ...

Image

Замерзающих школьников спасли инспекторы ГИБДД под Новосибирском

Image

В МЧС назвали причину пожара с выпрыгнувшими из окна детьми

Image

Погибшими в огне женщиной с ребёнком занялись новосибирские следо...

Image

Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской бо...