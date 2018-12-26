Прокуратура обязала мэрию Новосибирска отремонтировать дороги

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Прокуратура обязала мэрию Новосибирска отремонтировать дорогиРубрика: общество
26.12.2018 14:40
фото с сайта amastercar.ru
Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокурора о приведении в нормативное состояние улиц Академгородка.
Основанием для обращения в суд с иском в отношении мэрии Новосибирска стали результаты прокурорской проверки состояния дорожного полотна в Советском районе Новосибирска, которая была проведена в сентябре текущего года. Обследование выявило, что на проспекте Академика Лаврентьева и других улицах Академгородка присутствует колейность глубиной от 6 до 8 сантиметров и шириной более 130 сантиметров, что не соответствует ГОСТу.
Суд удовлетворил иск прокурора в полном объёме, обязав департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска ликвидировать колейность на указанных улицах в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в силу. Своевременность и качество ремонта дорог будет контролировать прокуратура Советского района.
Напомним, в ноябре Новосибирск показал отрицательную динамику качества дорог за последние четыре года
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