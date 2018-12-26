Режим «чёрного неба» и крепкие морозы ждут новосибирцев в последние рабочие дни

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Финальные будни 2018-го года сопроводят новосибирцев холодами до -40 градусов и вредными примесями в воздухе.

Западно-Сибирский гидрометцентр объявил так называемый режим «чёрного неба», который продлится до 28 декабря.

«В Новосибирске ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия. Предприятиям города рекомендовано продлить режим № 1 в период с 15 часов 26.12.2018 до 15 часов 28.12.2018», – сообщили на сайте гидрометцентра.

В ночь на четверг, 27 декабря, температура в городе составит -28…-30 градусов, в пригороде до -33. Днём обещают -23…-25 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют гололедицу и местами дым.

Температура 28 декабря составит ночью -27…-29 градусов, днём – -21…-23 градуса. Ветер будет также дуть юго-восточный, 2-7 метра в секунду.

В ночь на 29 декабря синоптики прогнозируют -25…-27 градусов. Днём придёт долгожданное потепление: -16…-18 градусов. Ветер обещают юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

Напомним, в России последняя в 2018 году рабочая неделя будет немного дольше обычного.