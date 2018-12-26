Режим «чёрного неба» и крепкие морозы ждут новосибирцев в последние рабочие дни

Лента новостейПредложить новость
Известный новосибирский фотограф открыл персональную выставку в кинотеатре
Новосибирские «оконные беглецы» остались без крова после страшного пожара
Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов
Режим «чёрного неба» и крепкие морозы ждут новосибирцев в последние рабочие дниРубрика: общество
26.12.2018 17:32
фото с сайта pixabay.com
Финальные будни 2018-го года сопроводят новосибирцев холодами до -40 градусов и вредными примесями в воздухе.
Западно-Сибирский гидрометцентр объявил так называемый режим «чёрного неба», который продлится до 28 декабря.
«В Новосибирске ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия. Предприятиям города рекомендовано продлить режим № 1 в период с 15 часов 26.12.2018 до 15 часов 28.12.2018», – сообщили на сайте гидрометцентра.
В ночь на четверг, 27 декабря, температура в городе составит -28…-30 градусов, в пригороде до -33. Днём обещают -23…-25 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют гололедицу и местами дым.
Температура 28 декабря составит ночью -27…-29 градусов, днём – -21…-23 градуса. Ветер будет также дуть юго-восточный, 2-7 метра в секунду.
В ночь на 29 декабря синоптики прогнозируют -25…-27 градусов. Днём придёт долгожданное потепление: -16…-18 градусов. Ветер обещают юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
Напомним, в России последняя в 2018 году рабочая неделя будет немного дольше обычного.
Комментарии
Лента новостей
Известный новосибирский фотограф открыл персональную выставку в кинотеатре
Новосибирские «оконные беглецы» остались без крова после страшного пожара
Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов
Статьи по теме
Стоять будем
Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...
Сама приплыла
Восемь версий потопа на Алтае, высказанных в прессе и блогах...
Новости по теме
Популярное