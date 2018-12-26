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Режим «чёрного неба» и крепкие морозы ждут новосибирцев в последние рабочие дни

Рубрика: общество

26.12.2018 17:32

фото с сайта pixabay.com

Финальные будни 2018-го года сопроводят новосибирцев холодами до -40 градусов и вредными примесями в воздухе.

Западно-Сибирский гидрометцентр объявил так называемый режим «чёрного неба», который продлится до 28 декабря.

«В Новосибирске ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия. Предприятиям города рекомендовано продлить режим № 1 в период с 15 часов 26.12.2018 до 15 часов 28.12.2018», – сообщили на сайте гидрометцентра.

В ночь на четверг, 27 декабря, температура в городе составит -28…-30 градусов, в пригороде до -33. Днём обещают -23…-25 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют гололедицу и местами дым.

Температура 28 декабря составит ночью -27…-29 градусов, днём – -21…-23 градуса. Ветер будет также дуть юго-восточный, 2-7 метра в секунду.

В ночь на 29 декабря синоптики прогнозируют -25…-27 градусов. Днём придёт долгожданное потепление: -16…-18 градусов. Ветер обещают юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

Напомним, в России последняя в 2018 году рабочая неделя будет немного дольше обычного.

Теги: погода Гидрометцентр

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Предложить новость

«Это очень неблагодарная должность»: мнения о перевыборах руководства «Единой России» в Новосибирской области

сегодня 17:54 Политика 0 Коммент.

Локоть в своём новом видеоблоге высказался о хоккейном чемпионате

сегодня 17:47 Общество 0 Коммент.

Ара Карапетян: банкет на сцене НОВАТа был культурным мероприятием

сегодня 16:05 Культура 0 Коммент.

Из сквера с аистами возле бердского роддома похитили ёлку

сегодня 14:43 Общество 0 Коммент.

Прокуратура обязала мэрию Новосибирска отремонтировать дороги

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП в Бердске

сегодня 12:18 Хроника 0 Коммент.

Двое детей отравились угарным газом при пожаре в Новосибирске

сегодня 12:09 Хроника 0 Коммент.

Известный новосибирский фотограф открыл персональную выставку в кинотеатре

сегодня 08:34 Афиша 0 Коммент.

Новые скидки на проезд пообещали новосибирцам после праздников

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

«Миша, давай по новой»: Локоть запустил свой блог на YouTube

вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:19 Общество 0 Коммент.

Замерзающих школьников спасли инспекторы ГИБДД под Новосибирском

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

После пожара в новосибирской больнице возбуждено уголовное дело

вчера 16:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:18 Политика 0 Коммент.

Новосибирские «оконные беглецы» остались без крова после страшного пожара

вчера 16:16 Хроника 0 Коммент.

Театральный вагон запустили в новосибирском метро

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирские единороссы сменят руководство

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Тепло для новых потребителей: новосибирская СГК подключила больше объектов

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

Огромный гимнастический центр открыли в Новосибирске

вчера 14:38 Общество 0 Коммент.

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