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Водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП в Бердске

Рубрика: проиcшествия

26.12.2018 12:18

фото с сайта pixabay.com

Сотрудники новосибирской полиции смогли быстро установить виновника ДТП и причину побега с места происшествия.

В Бердске вчера, 25 декабря, в 10 часов вечера иномарка Toyota Corolla при повороте налево с улицы Максима Горького на улицу Ленина на пешеходном переходе сбила восьмилетнюю девочку.

Водитель не остановил транспортное средство и поспешил уехать. Врачи осмотрели ребёнка и диагностировали ушибы.

Полицейские оперативно смогли установить марку автомобиля и разыскать виновника. Выяснилось, что за рулём сидел 22-летний молодой человек, который не имеет прав на управление автомобилем. По факту ДТП на данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении водителя к ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Напомним, в декабре сбившим ребёнка искитимским водителем заинтересовались следователи.

Теги: происшествия ДТП МВД дети

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