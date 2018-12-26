Водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП в Бердске

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Водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП в БердскеРубрика: проиcшествия
26.12.2018 12:18
фото с сайта pixabay.com
Сотрудники новосибирской полиции смогли быстро установить виновника ДТП и причину побега с места происшествия.
В Бердске вчера, 25 декабря, в 10 часов вечера иномарка Toyota Corolla при повороте налево с улицы Максима Горького на улицу Ленина на пешеходном переходе сбила восьмилетнюю девочку.
Водитель не остановил транспортное средство и поспешил уехать. Врачи осмотрели ребёнка и диагностировали ушибы.
Полицейские оперативно смогли установить марку автомобиля и разыскать виновника. Выяснилось, что за рулём сидел 22-летний молодой человек, который не имеет прав на управление автомобилем. По факту ДТП на данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении водителя к ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.
Напомним, в декабре сбившим ребёнка искитимским водителем заинтересовались следователи.
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