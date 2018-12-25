Бесплатный проезд на каникулах предоставят школьникам Новосибирска

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Бесплатный проезд на каникулах предоставят школьникам НовосибирскаРубрика: общество
27.12.2018 10:21
фото с сайта firestock.ru
Муниципальный транспорт – трамваи, троллейбусы, метро – будет бесплатно перевозить детей в дни школьных каникул для улучшения условий отдыха.
По распоряжению мэрии Новосибирска с 27 декабря по 9 января дети школьного возраста смогут бесплатно пользоваться услугами городского электрического транспорта, а также 11 автобусными маршрутами «ПАТП-4» (Советский и Первомайский районы). Старшеклассники для подтверждения статуса обучающегося должны предоставлять справку из школы.
Автобусные маршруты, которые будут бесплатно обслуживать школьников:
- № 7 «Улица Белоусова – микрорайон "Щ"»;
- № 21 «УМ-3 – Вокзал "Новосибирск-Главный"»;
- № 23 «Общественный торговый центр – ОРМЗ»;
- № 36 «Улица Белоусова – Автовокзал»;
- № 45 «Чемской бор – Центральный корпус»;
- № 54 «Улица Твардовского – Вокзал "Новосибирск-Главный"»;
- № 65 «Общественный торговый центр – улица Экваторная»;
- № 68 «Улица Твардовского – станция метро "Речной вокзал"»;
- № 69 «Улица Твардовского – посёлок Матвеевка»;
- № 72 «Общественный торговый центр – посёлок Геологов»;
- № 88 «ОРМЗ – Центральный корпус».
Напомним, в дни зимних школьных каникул «Экспресс-пригород» меняет расписание движения пригородных поездов.
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