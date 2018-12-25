Бесплатный проезд на каникулах предоставят школьникам Новосибирска

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Муниципальный транспорт – трамваи, троллейбусы, метро – будет бесплатно перевозить детей в дни школьных каникул для улучшения условий отдыха.

По распоряжению мэрии Новосибирска с 27 декабря по 9 января дети школьного возраста смогут бесплатно пользоваться услугами городского электрического транспорта, а также 11 автобусными маршрутами «ПАТП-4» (Советский и Первомайский районы). Старшеклассники для подтверждения статуса обучающегося должны предоставлять справку из школы.

Автобусные маршруты, которые будут бесплатно обслуживать школьников:

№ 7 «Улица Белоусова – микрорайон "Щ"»;

№ 21 «УМ-3 – Вокзал "Новосибирск-Главный"»;

№ 23 «Общественный торговый центр – ОРМЗ»;

№ 36 «Улица Белоусова – Автовокзал»;

№ 45 «Чемской бор – Центральный корпус»;

№ 54 «Улица Твардовского – Вокзал "Новосибирск-Главный"»;

№ 65 «Общественный торговый центр – улица Экваторная»;

№ 68 «Улица Твардовского – станция метро "Речной вокзал"»;

№ 69 «Улица Твардовского – посёлок Матвеевка»;

№ 72 «Общественный торговый центр – посёлок Геологов»;

№ 88 «ОРМЗ – Центральный корпус».

Напомним, в дни зимних школьных каникул «Экспресс-пригород» меняет расписание движения пригородных поездов.