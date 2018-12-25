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Локоть подтвердил отставку главы Кировского района

Рубрика: политика

27.12.2018 15:14

фото с сайта мэрии Новосибирска

По информации источников, Андрей Гончаров займёт место министра промышленности и торговли Новосибирской области.

Глава Кировского района Андрей Гончаров увольняется по собственной инициативе. Последним днём его работы станет 8 января. Информацию об этом подтвердил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 

«Это решение давнее. Месяц назад ко мне обратился губернатор. Сообщил, что хочет сделать предложение Гончарову укрепить команду правительства. И попросил не препятствовать этому. Я попросил только чтобы это произошло после праздников, чтобы мы спокойно их пережили», – передаёт слова Анатолий Локтя корреспондент Сиб.фм.

Обязанности главы Кировского района будет исполнять его первый заместитель Андрей Выходцев.

Андрей Гончаров занимал данную должность с 2014 года. Ранее он являлся депутатом новосибирского горсовета и был директором фонда «Общее дело».

Также источники Сиб.фм сообщили, что Андрей Гончаров займёт должность министра промышленности и труда Новосибирской области.

Напомним, 7 декабря и. о. министра промторга НСО Николай Симонов ушёл в отставку.

Теги: отставки и назначения Минпромторг Мэрия Новосибирска

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сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

Локоть подтвердил отставку главы Кировского района

сегодня 15:14 Политика 0 Коммент.

Подопытным лабораторным минипигам в Новосибирской области сохранят жизнь

сегодня 12:52 Наука 0 Коммент.

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сегодня 12:15 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирские кардиохирурги спасли роженицу с опасным заболеванием

сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:34 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска пообещал расширить приют для животных в Советском районе

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«Это очень неблагодарная должность»: мнения о перевыборах руководства «Единой России» в Новосибирской области

вчера 17:54 Политика 0 Коммент.

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вчера 14:43 Общество 0 Коммент.

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Двое детей отравились угарным газом при пожаре в Новосибирске

вчера 12:09 Хроника 0 Коммент.

Опухоль весом в три килограмма удалили женщине в новосибирской больнице

вчера 11:10 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:04 Общество 0 Коммент.

Известный новосибирский фотограф открыл персональную выставку в кинотеатре

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