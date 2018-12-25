Локоть подтвердил отставку главы Кировского района

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Локоть подтвердил отставку главы Кировского районаРубрика: политика
27.12.2018 15:14
фото с сайта мэрии Новосибирска
По информации источников, Андрей Гончаров займёт место министра промышленности и торговли Новосибирской области.
Глава Кировского района Андрей Гончаров увольняется по собственной инициативе. Последним днём его работы станет 8 января. Информацию об этом подтвердил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
«Это решение давнее. Месяц назад ко мне обратился губернатор. Сообщил, что хочет сделать предложение Гончарову укрепить команду правительства. И попросил не препятствовать этому. Я попросил только чтобы это произошло после праздников, чтобы мы спокойно их пережили», – передаёт слова Анатолий Локтя корреспондент Сиб.фм.
Обязанности главы Кировского района будет исполнять его первый заместитель Андрей Выходцев.
Андрей Гончаров занимал данную должность с 2014 года. Ранее он являлся депутатом новосибирского горсовета и был директором фонда «Общее дело».
Также источники Сиб.фм сообщили, что Андрей Гончаров займёт должность министра промышленности и труда Новосибирской области.
Напомним, 7 декабря и. о. министра промторга НСО Николай Симонов ушёл в отставку.
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