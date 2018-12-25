Локоть подтвердил отставку главы Кировского района

фото с сайта мэрии Новосибирска

По информации источников, Андрей Гончаров займёт место министра промышленности и торговли Новосибирской области.

Глава Кировского района Андрей Гончаров увольняется по собственной инициативе. Последним днём его работы станет 8 января. Информацию об этом подтвердил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Это решение давнее. Месяц назад ко мне обратился губернатор. Сообщил, что хочет сделать предложение Гончарову укрепить команду правительства. И попросил не препятствовать этому. Я попросил только чтобы это произошло после праздников, чтобы мы спокойно их пережили», – передаёт слова Анатолий Локтя корреспондент Сиб.фм.

Обязанности главы Кировского района будет исполнять его первый заместитель Андрей Выходцев.

Андрей Гончаров занимал данную должность с 2014 года. Ранее он являлся депутатом новосибирского горсовета и был директором фонда «Общее дело».

Также источники Сиб.фм сообщили, что Андрей Гончаров займёт должность министра промышленности и труда Новосибирской области.

Напомним, 7 декабря и. о. министра промторга НСО Николай Симонов ушёл в отставку.