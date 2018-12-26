Профессионалы из хоккейной «Сибири» не смогли обыграть спортсменов-любителей

стоп-кадр видео из группы ХК "Сибирь" "ВКонтакте"

Участники ХК «Сибирь» вышли на лёд с «простыми» горожанами – необычный матч появился на видео в соцсетях.

Игроки новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» – нападающий Александр Шаров и защитник Владислав Наумов сыграли с простыми любителями хоккея в двух дворовых коробках города. Полулюбительские матчи они сняли на видео.

Как сообщается в группе клуба «ВКонтакте», где разместили ролик с одной из игр, акция была приурочена к Новому году.

«Наша задача – не показать, что мы умеем кататься», – комментируют в видео игроки.

Матч на видео закончился ничьёй, а любителям хоккея профессиональные спортсмены вручили подарки.

Напомним, в декабре хоккейная «Сибирь» проиграла гостям с Урала.