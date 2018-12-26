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Профессионалы из хоккейной «Сибири» не смогли обыграть спортсменов-любителей

Рубрика: общество

28.12.2018 07:31

стоп-кадр видео из группы ХК "Сибирь" "ВКонтакте"

Участники ХК «Сибирь» вышли на лёд с «простыми» горожанами – необычный матч появился на видео в соцсетях.

Игроки новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» – нападающий Александр Шаров и защитник Владислав Наумов сыграли с простыми любителями хоккея в двух дворовых коробках города. Полулюбительские матчи они сняли на видео.

Как сообщается в группе клуба «ВКонтакте», где разместили ролик с одной из игр, акция была приурочена к Новому году.

«Наша задача – не показать, что мы умеем кататься», – комментируют в видео игроки.

Матч на видео закончился ничьёй, а любителям хоккея профессиональные спортсмены вручили подарки.

Напомним, в декабре хоккейная «Сибирь» проиграла гостям с Урала.

Теги: Сибирь хоккей спорт

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Предложить новость

Первый новогодний салют прогремит в Новосибирске 29 декабря

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

Любителя бесплатного спиртного будут судить за нападение на бойца Росгвардии

сегодня 13:01 Хроника 0 Коммент.

Пламя из двигателя напугало пассажиров вылетевшего из Новосибирска «Боинга»

сегодня 12:20 Хроника 0 Коммент.

Профессионалы из хоккейной «Сибири» не смогли обыграть спортсменов-любителей

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Иркутского студента могут отправить в тюрьму за рассылку видео об убийствах в школе

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

Песни «Руки вверх» по цене трёхкомнатной квартиры в Новосибирске

вчера 17:16 Общество 0 Коммент.

«Серебряный лучник» открыл онлайн-голосование по сибирским PR-проектам

вчера 15:35 Общество 0 Коммент.

Локоть подтвердил отставку главы Кировского района

вчера 15:14 Политика 0 Коммент.

Подопытным лабораторным минипигам в Новосибирской области сохранят жизнь

вчера 12:52 Наука 0 Коммент.

Новосибирского чиновника будут судить за незаконное получение шести квартир

вчера 12:15 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирские кардиохирурги спасли роженицу с опасным заболеванием

вчера 11:31 Общество 0 Коммент.

Беспечность людей и морозы привели к почти 250 пожарам за месяц

вчера 08:34 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска пообещал расширить приют для животных в Советском районе

вчера 07:29 Общество 0 Коммент.

«Это очень неблагодарная должность»: мнения о перевыборах руководства «Единой России» в Новосибирской области

26.12.2018 Политика 0 Коммент.

Локоть в своём новом видеоблоге высказался о хоккейном чемпионате

26.12.2018 Общество 0 Коммент.

Ара Карапетян: банкет на сцене НОВАТа был культурным мероприятием

26.12.2018 Культура 0 Коммент.

Из сквера с аистами возле бердского роддома похитили ёлку

26.12.2018 Общество 0 Коммент.

Прокуратура обязала мэрию Новосибирска отремонтировать дороги

26.12.2018 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП в Бердске

26.12.2018 Хроника 0 Коммент.

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