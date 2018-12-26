Профессионалы из хоккейной «Сибири» не смогли обыграть спортсменов-любителей

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Профессионалы из хоккейной «Сибири» не смогли обыграть спортсменов-любителейРубрика: общество
28.12.2018 07:31
стоп-кадр видео из группы ХК "Сибирь" "ВКонтакте"
Участники ХК «Сибирь» вышли на лёд с «простыми» горожанами – необычный матч появился на видео в соцсетях.
Игроки новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» – нападающий Александр Шаров и защитник Владислав Наумов сыграли с простыми любителями хоккея в двух дворовых коробках города. Полулюбительские матчи они сняли на видео.
Как сообщается в группе клуба «ВКонтакте», где разместили ролик с одной из игр, акция была приурочена к Новому году.
«Наша задача – не показать, что мы умеем кататься», – комментируют в видео игроки.
Матч на видео закончился ничьёй, а любителям хоккея профессиональные спортсмены вручили подарки.
Напомним, в декабре хоккейная «Сибирь» проиграла гостям с Урала.
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