Интерактивная выставка и квесты ждут горожан на праздниках в новосибирском музее

фото предоставлено Музеем Центрального района Новосибирска

Праздничные развлечения и познавательная программа пройдут в дни новогодних каникул в Музее Центрального района Новосибирска.

Экскурсии с Дедом Морозом и Снегурочкой по историческим экспозициям пройдут в Музее Центрального района с 3 по 5 января.

Как рассказали сотрудники учреждения, в музее также ожидаются выставка «Разные будни советской молодёжи», викторины-квесты у ёлки, интерактивная выставка, просмотр киносюжетов и чаепитие. Кроме того, родители могут принести в музей подарок – Дед Мороз вручит его ребёнку.

Просмотр новогодних киносюжетов в рамках «Киносубботы на улице Романова, 26» пройдёт 5 января в 14 часов. А в 15 часов на советском кинопроекте покажут голливудскую комедию 1938 года «Три мушкетёра».

Музей Новосибирска находится за Центральным парком на улице Романова, 26. Стоимость билета – 30 рублей.

Напомним, в сентябре 2018 года в новосибирский музей попал легендарный самолёт из кинофильма.