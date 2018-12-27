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Иркутского студента могут отправить в тюрьму за рассылку видео об убийствах в школе

Рубрика: общество

27.12.2018 18:32

фото с сайта pixabay.com

Молодой иркутянин рассылал однокурсникам сообщения с рассказами о нападениях на школы – следователи возбудили дело.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды» на 21-летнего студента иркутского филиала Российской правовой академии. По данным регионального СК, молодой человек рассылал одногруппникам в соцсетях сообщения с информацией о нападениях на школы – это продолжалось с 2016 по 2018 год.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, в сообщениях, в частности, шла речь о массовом убийстве в школе «Колумбайн». По одной из версий, парень планировал нападение на учебное заведение.

Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.

Сообщается, что назначена психолого-лингвистическая экспертиза.

Напомним, в октябре Путин внёс законопроект, смягчающий наказание по статье об экстремизме.

Теги: студенты экстремизм соцсети

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Предложить новость

Иркутского студента могут отправить в тюрьму за рассылку видео об убийствах в школе

сегодня 18:32 Общество 0 Коммент.

Песни «Руки вверх» по цене трёхкомнатной квартиры в Новосибирске

сегодня 17:16 Общество 0 Коммент.

«Серебряный лучник» открыл онлайн-голосование по сибирским PR-проектам

сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

Локоть подтвердил отставку главы Кировского района

сегодня 15:14 Политика 0 Коммент.

Подопытным лабораторным минипигам в Новосибирской области сохранят жизнь

сегодня 12:52 Наука 0 Коммент.

Новосибирского чиновника будут судить за незаконное получение шести квартир

сегодня 12:15 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирские кардиохирурги спасли роженицу с опасным заболеванием

сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

Беспечность людей и морозы привели к почти 250 пожарам за месяц

сегодня 08:34 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска пообещал расширить приют для животных в Советском районе

сегодня 07:29 Общество 0 Коммент.

«Это очень неблагодарная должность»: мнения о перевыборах руководства «Единой России» в Новосибирской области

вчера 17:54 Политика 0 Коммент.

Локоть в своём новом видеоблоге высказался о хоккейном чемпионате

вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

Ара Карапетян: банкет на сцене НОВАТа был культурным мероприятием

вчера 16:05 Культура 0 Коммент.

Из сквера с аистами возле бердского роддома похитили ёлку

вчера 14:43 Общество 0 Коммент.

Прокуратура обязала мэрию Новосибирска отремонтировать дороги

вчера 14:40 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП в Бердске

вчера 12:18 Хроника 0 Коммент.

Двое детей отравились угарным газом при пожаре в Новосибирске

вчера 12:09 Хроника 0 Коммент.

Опухоль весом в три килограмма удалили женщине в новосибирской больнице

вчера 11:10 Общество 0 Коммент.

Иск экс-начальника новосибирской ГИБДД не удовлетворён

вчера 10:04 Общество 0 Коммент.

Известный новосибирский фотограф открыл персональную выставку в кинотеатре

вчера 08:34 Афиша 0 Коммент.

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