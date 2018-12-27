Иркутского студента могут отправить в тюрьму за рассылку видео об убийствах в школе

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Иркутского студента могут отправить в тюрьму за рассылку видео об убийствах в школеРубрика: общество
27.12.2018 18:32
фото с сайта pixabay.com
Молодой иркутянин рассылал однокурсникам сообщения с рассказами о нападениях на школы – следователи возбудили дело.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды» на 21-летнего студента иркутского филиала Российской правовой академии. По данным регионального СК, молодой человек рассылал одногруппникам в соцсетях сообщения с информацией о нападениях на школы – это продолжалось с 2016 по 2018 год.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, в сообщениях, в частности, шла речь о массовом убийстве в школе «Колумбайн». По одной из версий, парень планировал нападение на учебное заведение.
Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.
Сообщается, что назначена психолого-лингвистическая экспертиза.
Напомним, в октябре Путин внёс законопроект, смягчающий наказание по статье об экстремизме.
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