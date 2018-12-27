Иркутского студента могут отправить в тюрьму за рассылку видео об убийствах в школе

фото с сайта pixabay.com

Молодой иркутянин рассылал однокурсникам сообщения с рассказами о нападениях на школы – следователи возбудили дело.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды» на 21-летнего студента иркутского филиала Российской правовой академии. По данным регионального СК, молодой человек рассылал одногруппникам в соцсетях сообщения с информацией о нападениях на школы – это продолжалось с 2016 по 2018 год.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, в сообщениях, в частности, шла речь о массовом убийстве в школе «Колумбайн». По одной из версий, парень планировал нападение на учебное заведение.

Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.

Сообщается, что назначена психолого-лингвистическая экспертиза.

Напомним, в октябре Путин внёс законопроект, смягчающий наказание по статье об экстремизме.