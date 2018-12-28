2 балла
-15
69.47 79.46
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Как украсить свой дом к Новому году и впечатлить гостей

сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

На новогодние праздники новосибирские дорожники остались без выходных

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут получать советы спасателей с помощью мобильного приложения

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Красноярская 91-летняя путешественница попала в онкоцентр

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

Победителей конкурса на самое «новогоднее» окно выбрали в Новосибирске

вчера 16:59 Общество 0 Коммент.

Цена сметы новой ледовой арены в Новосибирске выросла

вчера 15:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске управляющая компания незаконно собирала платежи за тепло

вчера 15:06 Общество 0 Коммент.

Барнаулец обезобразил лицо собственной дочери – его отправили в колонию

вчера 14:47 Хроника 0 Коммент.

Власти запретили новосибирцам останавливать авто рядом с Центральным парком

вчера 14:20 Общество 0 Коммент.

Митрополит Тихон возглавит Владимирскую митрополию

вчера 12:00 Общество 0 Коммент.

Двое мужчин погибли при пожаре в Новосибирской области

вчера 11:40 Хроника 0 Коммент.

Новая ледовая дорога соединила два села в Новосибирской области

вчера 11:24 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» завершил год крупной победой в матче чемпионата КХЛ

вчера 11:04 Общество 0 Коммент.

Главный судебный пристав Новосибирской области покинул свой пост

вчера 10:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирские автомобилисты стали чаще возвращать долги государству

вчера 09:32 Авто 0 Коммент.

Вывозить мусор по-новому в Новосибирске начнут с 1 января

вчера 07:31 Общество 0 Коммент.

Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь и каникулы в Новосибирске

28.12.2018 Общество 0 Коммент.

Более 40 домов в Новосибирске попали под отключение теплоснабжения

28.12.2018 Общество 0 Коммент.

Необычные портреты известных новосибирцев показывают в Краеведческом музее

28.12.2018 Культура 0 Коммент.

Как украсить свой дом к Новому году и впечатлить гостей

Рубрика: общество

30.12.2018 17:37

фото с сайта pixabay.com

Новосибирцы постепенно начинают подхватывать вслед за москвичами тенденцию украшать своё жилище, как в рождественских фильмах.

Владелец сети салонов «Цветы Афродиты» Ирина Мжельская рассказала Сиб.фм, как красиво украсить свой дом к Новому году и какой дизайн в моде в этом году.

По её словам, с каждым годом всё больше россиян делают заказы на новогодние украшения: люди путешествуют по Европе, смотрят рождественские фильмы, где всё просто утопает в елях и гирляндах. Соответственно, им тоже хочется сделать своё жилище «как в кино».

Тенденция на роскошное убранство дома уже захватила москвичей. Жители столицы активно стараются украсить свой дом, не жалея деньги на декор. В Новосибирске же эта мода только зарождается.

«К нашим клиентам приходят гости и видят, как у них украшены лестницы, камины, шикарные композиции на столах. И когда все собираются на праздник, естественно, гости спрашивают, где они достали такую красоту. Так у нас появляются новые клиенты», – рассказала Ирина Мжельская.

Компания «Цветы Афродиты» занимается как продажей живых украшений из ели, так и подборкой декора дома. Её мастера могут установить ёлку, живую или искусственную, украсить всю квартиру или большой дом, включая камины, столы, лестницы и веранды. При этом по окончании праздников клиенты могут хранить декор для будущего года и им понадобится только обновить живые ветки.

«Когда заходишь в такой украшенный дом, где всё прекрасно и благоухает, то сразу в тебе просыпается новогоднее настроение. Клиенты всегда очень довольны результатом», – отметила Ирина Мжельская.

Что же касается модных элементов в этом году, то здесь к традиционному стилю добавляется небольшая привязка к главному герою года. Сейчас это поросёнок, поэтому в моде добавление пастельных тонов, молочного и розового цвета, а также серебра и золота.

Так что если вы ещё не окунулись в праздничную атмосферу и не ощутили новогоднее настроение – срочно украшайте свой дом. А в этом помогут «Цветы Афродиты».

Напомним, в декабре Сиб.фм выяснил пять главных сходств Нового года в России и Ирландии.

Теги: праздники Новый год

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Как украсить свой дом к Новому году и впечатлить гостей

сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

На новогодние праздники новосибирские дорожники остались без выходных

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут получать советы спасателей с помощью мобильного приложения

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Красноярская 91-летняя путешественница попала в онкоцентр

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

Победителей конкурса на самое «новогоднее» окно выбрали в Новосибирске

вчера 16:59 Общество 0 Коммент.

Цена сметы новой ледовой арены в Новосибирске выросла

вчера 15:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске управляющая компания незаконно собирала платежи за тепло

вчера 15:06 Общество 0 Коммент.

Барнаулец обезобразил лицо собственной дочери – его отправили в колонию

вчера 14:47 Хроника 0 Коммент.

Власти запретили новосибирцам останавливать авто рядом с Центральным парком

вчера 14:20 Общество 0 Коммент.

Митрополит Тихон возглавит Владимирскую митрополию

вчера 12:00 Общество 0 Коммент.

Двое мужчин погибли при пожаре в Новосибирской области

вчера 11:40 Хроника 0 Коммент.

Новая ледовая дорога соединила два села в Новосибирской области

вчера 11:24 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» завершил год крупной победой в матче чемпионата КХЛ

вчера 11:04 Общество 0 Коммент.

Главный судебный пристав Новосибирской области покинул свой пост

вчера 10:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирские автомобилисты стали чаще возвращать долги государству

вчера 09:32 Авто 0 Коммент.

Вывозить мусор по-новому в Новосибирске начнут с 1 января

вчера 07:31 Общество 0 Коммент.

Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь и каникулы в Новосибирске

28.12.2018 Общество 0 Коммент.

Более 40 домов в Новосибирске попали под отключение теплоснабжения

28.12.2018 Общество 0 Коммент.

Необычные портреты известных новосибирцев показывают в Краеведческом музее

28.12.2018 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
вчера 12:56

Вам повторить?

Самые главные события уходящего года от А до Я

Читать далее
Image
вчера 08:00

Не сидеть дома в праздники

Долгие новогодние каникулы и несколько вар...

Читать далее
Image
26.12.2018

Соблазниться и стать свиньёй

Под видом новогодней комедии притаили...

Читать далее
Image
24.12.2018

Рождество по-немецки

Как в НГТУ устроили настоящий рождественский рынок...

Читать далее
Image
20.12.2018

Не тратьте ваши денежки

Новогодние подарки, которые могут испортить нас...

Читать далее
Image
20.12.2018

Мечты исполняются

Торговая сеть дарит своим покупателям подарки к Новому го...

Читать далее

Новости по теме

В центре Новосибирска целый час гулял северный олень в красном свитере сегодня 12:15 Победителей конкурса на самое «новогоднее» окно выбрали в Новосибирске вчера 16:59 Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь и каникулы в Новосибирске 28.12.2018 Первый новогодний салют прогремит в Новосибирске 29 декабря 28.12.2018

Популярное

Image

Мальчик замёрз насмерть по дороге из школы в Новокузнецке

Image

Новосибирцу оторвало ногу после выпадения из автобуса

Image

Подъезд заполонили крысы: томичка 10 лет собирала хлам в квартире

Image

Аномальные морозы до -40 градусов идут в Новосибирск

Image

Новосибирцы замёрзли в застрявшей на путях электричке

Image

На супружескую пару напала пьяная толпа с ножом и кастетом в цент...

Image

Пламя из двигателя напугало пассажиров вылетевшего из Новосибирск...

Image

Замерзающих школьников спасли инспекторы ГИБДД под Новосибирском

Image

Локоть в своём новом видеоблоге высказался о хоккейном чемпионате

Image

Погибшими в огне женщиной с ребёнком занялись новосибирские следо...

Image

Сбежавшего из психбольницы опасного пациента поймали в Куйбышеве

Image

Треть новосибирцев уволится после Нового года

Image

В Карасуке «задушенный» таксист выбрался из багажника и сбежал от...