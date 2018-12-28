Как украсить свой дом к Новому году и впечатлить гостей

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Новосибирцы постепенно начинают подхватывать вслед за москвичами тенденцию украшать своё жилище, как в рождественских фильмах.

Владелец сети салонов «Цветы Афродиты» Ирина Мжельская рассказала Сиб.фм, как красиво украсить свой дом к Новому году и какой дизайн в моде в этом году.

По её словам, с каждым годом всё больше россиян делают заказы на новогодние украшения: люди путешествуют по Европе, смотрят рождественские фильмы, где всё просто утопает в елях и гирляндах. Соответственно, им тоже хочется сделать своё жилище «как в кино».

Тенденция на роскошное убранство дома уже захватила москвичей. Жители столицы активно стараются украсить свой дом, не жалея деньги на декор. В Новосибирске же эта мода только зарождается.

«К нашим клиентам приходят гости и видят, как у них украшены лестницы, камины, шикарные композиции на столах. И когда все собираются на праздник, естественно, гости спрашивают, где они достали такую красоту. Так у нас появляются новые клиенты», – рассказала Ирина Мжельская.

Компания «Цветы Афродиты» занимается как продажей живых украшений из ели, так и подборкой декора дома. Её мастера могут установить ёлку, живую или искусственную, украсить всю квартиру или большой дом, включая камины, столы, лестницы и веранды. При этом по окончании праздников клиенты могут хранить декор для будущего года и им понадобится только обновить живые ветки.

«Когда заходишь в такой украшенный дом, где всё прекрасно и благоухает, то сразу в тебе просыпается новогоднее настроение. Клиенты всегда очень довольны результатом», – отметила Ирина Мжельская.

Что же касается модных элементов в этом году, то здесь к традиционному стилю добавляется небольшая привязка к главному герою года. Сейчас это поросёнок, поэтому в моде добавление пастельных тонов, молочного и розового цвета, а также серебра и золота.

Так что если вы ещё не окунулись в праздничную атмосферу и не ощутили новогоднее настроение – срочно украшайте свой дом. А в этом помогут «Цветы Афродиты».

Напомним, в декабре Сиб.фм выяснил пять главных сходств Нового года в России и Ирландии.