Новосибирские кардиохирурги спасли роженицу с опасным заболеванием

фото предоставлено Центром Мешалкина

У беременной жительницы Тюменской области обнаружили тяжёлую патологию сердца – после экстренных родов женщину прооперировали в новосибирской клинике.

Врачи клиники Мешалкина прооперировали 32-летнюю жительницу посёлка Голышманово Тюменской области, у которой во время беременности обнаружили инфекционный эндокардит – воспаление внутренней оболочки сердца. Как рассказали в медучреждении, в результате заболевания у неё развивалось угрожающее жизни состояние.

«На фоне инфекционного эндокардита у женщины был разрушен аортальный клапан сердца, образовалась ложная аневризма корня аорты – наполненная кровью полость из соединительной ткани, сообщающаяся с аортой через дефект стенки. Выраженная сердечная недостаточность привела к грубым нарушениям в организме: отёкам, набуханию и пульсации шейных вен, сильной одышке, нарастающей в положении лёжа. Из-за нарушения кровообращения резко упало зрение», – рассказали в новосибирской клинике.

На настораживающие симптомы женщина пожаловалась в сентябре – у неё появились отёки, а температура поднималась до 40 градусов. Местные врачи связали это с вирусной инфекцией, однако антибактериальная терапия пациентке не помогала.

Диагноз женщине поставили лишь в ноябре в Тюменской областной клинической больнице № 1.Учитывая опасность состояния пациентки, врачи решили принять у неё роды с помощью оперативного вмешательства на 27-й неделе беременности.

Чтобы прооперировать сердечно-сосудистую патологию, женщину отправили в Национальный исследовательский медицинский центр имени Мешалкина. В Новосибирск девушку отправили на реанимобиле в сопровождении врачей.

Операцию назначили уже на следующий день – из-за прогрессирующей болезни ложная аневризма могла разорваться в любой момент, что привело бы к гибели девушки.

«Операцию выполнили успешно, основной очаг инфекции удалён. Пациентка прошла реабилитацию в Центре и готовится к выписке», – сообщили в клинике Мешалкина.

Напомним, в декабре врачи клиники Мешалкина помогли девочке, очнувшейся от комы.