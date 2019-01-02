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Открыть бизнес и переехать: новосибирцы рассказали о планах на 2019 год

Рубрика: общество

04.01.2019 11:30

фото с сайта pixabay.com

Известный сайт спросил новосибирцев о планах на год – большинство горожан намерены обзавестись жильём и открыть дело.

Сервис объявлений «Авито» провёл опрос среди жителей Новосибирска, узнав, какие перемены планируют горожане в 2019 году, и как они оценивают прошедшие 12 месяцев.

Как выяснилось, 23 % респондентов собираются приобрести недвижимость, а 21 % – отремонтировать уже имеющиеся дом или квартиру. 15 % намерены улучшить свои жилищные условия, а 16 % не видят необходимости что-то менять. Переехать в другую страну в наступившем году планируют 4 % горожан, а сменить город – 5 %.

Большинство опрошенных новосибирцев – 28 % – наметили на 2019 год открытие собственного бизнеса, а 23 % горожан планируют повышение дохода и карьерный рост. 12 % хотят сменить работу, а 6 % – устроиться на работу впервые. 22 % карьерных планов на год не строили.

Поменять машину собираются 29 % опрошенных, а приобрести нового «железного коня» – 11 %. 5 % планируют продать авто, но при этом не покупать новое, а 10 % хотят получить права.

В личных планах большинство новосибирцев отличились стремлением к стабильности – 53 % опрошенных устраивает их личная жизнь. 14 % респондентов надеются завести ребёнка, а 13 % – встретить спутника жизни. А вот 3 % горожан не исключают развода в течение года.

Прошедший год для новосибирцев, согласно опросу, также оказался весьма стабильным.

«Ничего не произошло на личном фронте у 71 % респондентов. 67 % не меняли авто, 52 % – карьеру, 44 % – недвижимость, 35 % в принципе не совершили крупных покупок», – рассказали в пресс-службе «Авито».

Напомним, в декабре результаты опроса на сайте «Зарплата.ру» показали, что треть новосибирцев уволится после Нового года.

Теги: статистика Авито опрос

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