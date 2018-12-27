Песни «Руки вверх» по цене трёхкомнатной квартиры в Новосибирске

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Песни «Руки вверх» по цене трёхкомнатной квартиры в НовосибирскеРубрика: общество
27.12.2018 17:16
фото с сайта firestock.ru
Часовое выступление звёзд российской эстрады на новогоднем корпоративе обойдётся в сумму от двух до пяти миллионов рублей.
Специалисты портала N1.RU сравнили стоимость выступления во второй половине декабря пяти популярных российских исполнителей со стоимостью квартир в Новосибирске.
Для объективности данных учитывался только гонорар артиста за час. Райдер – авиаперелёт, гостиница, питание, охрана – во внимание не брался. Сравнивалась стоимость выступления групп «Руки вверх!» и «Дискотека Авария», Веры Брежневой, Ольги Бузовой и Алексея Чумакова с ценой недвижимости в областном центре.
Выяснилось, что концерт Бузовой, Чумакова или «Дискотеки Авария» стоит не дороже однокомнатной квартиры как на вторичном рынке, так и в новостройке – 2 млн рублей.
«Руки вверх!» и Вера Брежнева «стоят» как трёхкомнатная квартира. Причём гонорар Брежневой на 45 минут выступления близок к «трёшке» в Ленинском или Дзержинском районах – 4,2 млн рублей. Самым дорогим оказался 45-минутный концерт группы «Руки вверх!» – 5 млн рублей, что сопоставимо с ценой трёхкомнатной квартиры в Октябрьском районе города.
Напомним, в октябре было опубликовано исследование о том, на сколько квартир в год зарабатывают новосибирские чиновники.
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