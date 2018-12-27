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Песни «Руки вверх» по цене трёхкомнатной квартиры в Новосибирске

Рубрика: общество

27.12.2018 17:16

фото с сайта firestock.ru

Часовое выступление звёзд российской эстрады на новогоднем корпоративе обойдётся в сумму от двух до пяти миллионов рублей.

Специалисты портала N1.RU сравнили стоимость выступления во второй половине декабря пяти популярных российских исполнителей со стоимостью квартир в Новосибирске.

Для объективности данных учитывался только гонорар артиста за час. Райдер – авиаперелёт, гостиница, питание, охрана – во внимание не брался. Сравнивалась стоимость выступления групп «Руки вверх!» и «Дискотека Авария», Веры Брежневой, Ольги Бузовой и Алексея Чумакова с ценой недвижимости в областном центре.

Выяснилось, что концерт Бузовой, Чумакова или «Дискотеки Авария» стоит не дороже однокомнатной квартиры как на вторичном рынке, так и в новостройке – 2 млн рублей.

«Руки вверх!» и Вера Брежнева «стоят» как трёхкомнатная квартира. Причём гонорар Брежневой на 45 минут выступления близок к «трёшке» в Ленинском или Дзержинском районах – 4,2 млн рублей. Самым дорогим оказался 45-минутный концерт группы «Руки вверх!» – 5 млн рублей, что сопоставимо с ценой трёхкомнатной квартиры в Октябрьском районе города.

Напомним, в октябре было опубликовано исследование о том, на сколько квартир в год зарабатывают новосибирские чиновники. 

Теги: недвижимость корпоратив шоу-бизнес

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Предложить новость

Иркутского студента могут отправить в тюрьму за рассылку видео об убийствах в школе

сегодня 18:32 Общество 0 Коммент.

Песни «Руки вверх» по цене трёхкомнатной квартиры в Новосибирске

сегодня 17:16 Общество 0 Коммент.

«Серебряный лучник» открыл онлайн-голосование по сибирским PR-проектам

сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

Локоть подтвердил отставку главы Кировского района

сегодня 15:14 Политика 0 Коммент.

Подопытным лабораторным минипигам в Новосибирской области сохранят жизнь

сегодня 12:52 Наука 0 Коммент.

Новосибирского чиновника будут судить за незаконное получение шести квартир

сегодня 12:15 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирские кардиохирурги спасли роженицу с опасным заболеванием

сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

Беспечность людей и морозы привели к почти 250 пожарам за месяц

сегодня 08:34 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска пообещал расширить приют для животных в Советском районе

сегодня 07:29 Общество 0 Коммент.

«Это очень неблагодарная должность»: мнения о перевыборах руководства «Единой России» в Новосибирской области

вчера 17:54 Политика 0 Коммент.

Локоть в своём новом видеоблоге высказался о хоккейном чемпионате

вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

Ара Карапетян: банкет на сцене НОВАТа был культурным мероприятием

вчера 16:05 Культура 0 Коммент.

Из сквера с аистами возле бердского роддома похитили ёлку

вчера 14:43 Общество 0 Коммент.

Прокуратура обязала мэрию Новосибирска отремонтировать дороги

вчера 14:40 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП в Бердске

вчера 12:18 Хроника 0 Коммент.

Двое детей отравились угарным газом при пожаре в Новосибирске

вчера 12:09 Хроника 0 Коммент.

Опухоль весом в три килограмма удалили женщине в новосибирской больнице

вчера 11:10 Общество 0 Коммент.

Иск экс-начальника новосибирской ГИБДД не удовлетворён

вчера 10:04 Общество 0 Коммент.

Известный новосибирский фотограф открыл персональную выставку в кинотеатре

вчера 08:34 Афиша 0 Коммент.

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