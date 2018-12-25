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Рубрика: наука

27.12.2018 12:52

фото с сайта pixabay.com

Маленьких свиней начнут возвращать в клинику после операций – раньше их усыпляли.

Институт цитологии и генетики будет возвращать лабораторных свиней, которые разводятся на базе учреждения, к себе на ферму после экспериментальных операций – такую практику введут в 2019 году. Животных оперируют в Национальном исследовательском центре имени академика Мешалкина. Ранее после медицинских манипуляций их усыпляли.

Как сообщает ТАСС, на ферме животных будут длительное время наблюдать. Соответствующий договор научный институт подписал с клиникой Мешалкина.

«Клиника будет отправлять нам свиней в течение года, чтобы была возможность отслеживать, как происходит восстановление и заживление организма», – рассказал пресс-секретарь Института цитологии и генетики СО РАН Георгий Батухтин.

Отмечается, что в 2018 году институт отправил в клинику 49 экспериментальных свиней.

На минипигах испытывают, в частности, первый российский дисковый насос, который позволит увеличить длительность работы искусственного сердца.

Напомним, к испытаниям искусственного сердца российские учёные приступили в ноябре.

Теги: клиника Мешалкина СО РАН животные

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Локоть подтвердил отставку главы Кировского района

сегодня 15:14 Политика 0 Коммент.

Подопытным лабораторным минипигам в Новосибирской области сохранят жизнь

сегодня 12:52 Наука 0 Коммент.

Новосибирского чиновника будут судить за незаконное получение шести квартир

сегодня 12:15 Недвижимость 0 Коммент.

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сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

Беспечность людей и морозы привели к почти 250 пожарам за месяц

сегодня 08:34 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска пообещал расширить приют для животных в Советском районе

сегодня 07:29 Общество 0 Коммент.

«Это очень неблагодарная должность»: мнения о перевыборах руководства «Единой России» в Новосибирской области

вчера 17:54 Политика 0 Коммент.

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вчера 14:43 Общество 0 Коммент.

Прокуратура обязала мэрию Новосибирска отремонтировать дороги

вчера 14:40 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП в Бердске

вчера 12:18 Хроника 0 Коммент.

Двое детей отравились угарным газом при пожаре в Новосибирске

вчера 12:09 Хроника 0 Коммент.

Опухоль весом в три килограмма удалили женщине в новосибирской больнице

вчера 11:10 Общество 0 Коммент.

Иск экс-начальника новосибирской ГИБДД не удовлетворён

вчера 10:04 Общество 0 Коммент.

Известный новосибирский фотограф открыл персональную выставку в кинотеатре

вчера 08:34 Афиша 0 Коммент.

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