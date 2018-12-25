Подопытным лабораторным минипигам в Новосибирской области сохранят жизнь

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Маленьких свиней начнут возвращать в клинику после операций – раньше их усыпляли.

Институт цитологии и генетики будет возвращать лабораторных свиней, которые разводятся на базе учреждения, к себе на ферму после экспериментальных операций – такую практику введут в 2019 году. Животных оперируют в Национальном исследовательском центре имени академика Мешалкина. Ранее после медицинских манипуляций их усыпляли.

Как сообщает ТАСС, на ферме животных будут длительное время наблюдать. Соответствующий договор научный институт подписал с клиникой Мешалкина.

«Клиника будет отправлять нам свиней в течение года, чтобы была возможность отслеживать, как происходит восстановление и заживление организма», – рассказал пресс-секретарь Института цитологии и генетики СО РАН Георгий Батухтин.

Отмечается, что в 2018 году институт отправил в клинику 49 экспериментальных свиней.

На минипигах испытывают, в частности, первый российский дисковый насос, который позволит увеличить длительность работы искусственного сердца.

Напомним, к испытаниям искусственного сердца российские учёные приступили в ноябре.