Рождественский фейерверк прогремит для новосибирцев в Нарымском сквере

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Празднование Рождества в Новосибирске откроет салют – во время действа перекроют улицу.

6 января в Новосибирске начнутся праздничные мероприятия, посвящённые Рождеству. Первым из них станет фейерверк, который запустят в Нарымском сквере возле Вознесенского собора.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, огненное зрелище пройдёт с 19 до 20 часов. На это время перекроют участок улицы Советской от улицы Гоголя до улицы 1905 года.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», – предупредили в муниципалитете.

Напомним, в декабре стало известно расписание новогодних событий в Новосибирске.