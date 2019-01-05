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Рождественский фейерверк прогремит для новосибирцев в Нарымском сквере

Рубрика: общество

06.01.2019 10:31

фото с сайта pixabay.com

Празднование Рождества в Новосибирске откроет салют – во время действа перекроют улицу.

6 января в Новосибирске начнутся праздничные мероприятия, посвящённые Рождеству. Первым из них станет фейерверк, который запустят в Нарымском сквере возле Вознесенского собора.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, огненное зрелище пройдёт с 19 до 20 часов. На это время перекроют участок улицы Советской от улицы Гоголя до улицы 1905 года.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», – предупредили в муниципалитете.

Напомним, в декабре стало известно расписание новогодних событий в Новосибирске.

Теги: город праздники Новый год

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