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Рождественский фейерверк прогремит для новосибирцев в Нарымском сквереРубрика: общество
06.01.2019 10:31
фото с сайта pixabay.com
Празднование Рождества в Новосибирске откроет салют – во время действа перекроют улицу.
6 января в Новосибирске начнутся праздничные мероприятия, посвящённые Рождеству. Первым из них станет фейерверк, который запустят в Нарымском сквере возле Вознесенского собора.
Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, огненное зрелище пройдёт с 19 до 20 часов. На это время перекроют участок улицы Советской от улицы Гоголя до улицы 1905 года.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», – предупредили в муниципалитете.
Напомним, в декабре стало известно расписание новогодних событий в Новосибирске.
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Лента новостей
Рождественский фейерверк прогремит для новосибирцев в Нарымском сквере
Новосибирцы выйдут на пикет против сноса дома-коммуны в центре города
Квартира и кроссовки: что искали новосибирцы на «Авито» в 2018 году
Новосибирская “Сибирь” подписала трёхлетний контракт с Егором Миловзоровым
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