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«Серебряный лучник» открыл онлайн-голосование по сибирским PR-проектам

Рубрика: общество

27.12.2018 15:35

ФОТО С САЙТА LUCHNIK.RU

На участие в региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» поступило 74 заявки, а к онлайн-голосованию допущен 61 проект.

Заявки на участие в региональной премии принимались с 30 октября, онлайн-голосование стартовало 27 декабря. Наибольшее количество заявок поступило из Новосибирской области и Красноярского края. Самыми популярными номинациями стали «Развитие и продвижение территорий», «Маркетинговые коммуникации», «Продвижение государственных, социальных и общественных программ».

Голосование продлится до 10 января. Выбор велик: 21 проект из Новосибирской области, 13 – из Красноярского края, восемь – из Омской области, по пять проектов – из Кемеровской и Иркутской областей, четыре – из Алтайского края, два – из Норильска, по одному из Новокузнецка, Томска и Железногорска. По результатам голосования жюри отберёт по три лучших проекта в каждой номинации.

«Лучшие проекты будут объявлены 14 января 2019 года. Те авторы, чьи проекты войдут в шорт-лист, публично представят их в Новосибирске 2 февраля. Члены жюри выберут один проект, который получит право войти в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный лучник"», – говорится в сообщении пресс-службы дирекции премии.

Напомним, в прошлом году по итогам премии красноярские общественники возглавили шорт-лист «Серебряного лучника».

Теги: Серебряный Лучник — Сибирь премия

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сегодня 12:52 Наука 0 Коммент.

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сегодня 12:15 Недвижимость 0 Коммент.

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сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:34 Хроника 0 Коммент.

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вчера 12:18 Хроника 0 Коммент.

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вчера 11:10 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:04 Общество 0 Коммент.

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