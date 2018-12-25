Новосибирского чиновника будут судить за незаконное получение шести квартир

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Рубрика: недвижимость, проиcшествия

27.12.2018 12:15

фото с сайта firestock.ru

Заместитель начальника отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска и его сообщник мошенническим способом завладели муниципальным жильём и затем перепродали его.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с муниципальным жильём в аварийном жилом фонде.

Следователи установили, что сотрудник мэрии, используя служебное положение, узнал о муниципальных квартирах в домах, подлежащих расселению, и вместе с сообщником оформил эти квартиры на подставных лиц. Впоследствии при расселении домов фиктивные собственники получили новые квартиры. Выделенное жильё было реализовано добросовестным покупателям, которые не подозревали о мошенническом способе его получения. Общая сумма сделок купли-продажи составила 16 миллионов рублей.

«В целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества следователем наложен арест на недвижимость обвиняемых на общую сумму более 4 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу. Максимальный срок наказания по уголовной статье – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Напомним, в июле в суд было направлено уголовное дело за покушение на мошенничество при получении бюджетных субсидий на проведение ремонта в ветхих домах и благоустройства придомовых территорий в отношении другого новосибирского экс-чиновника.

Теги: жильё мошенничество Мэрия Новосибирска

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