Свечи, орехи и ель: какой подарок уместен в Рождество

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Свечи, орехи и ель: какой подарок уместен в РождествоРубрика: общество
06.01.2019 11:26
Если на Новый год можно подарить человеку всё что угодно (из списка его интересов), то с Рождеством всё-таки немного сложней.
Владелец сети цветочных магазинов «Цветы Афродиты» Ирина Мжельская рассказала Сиб.фм, что в таком случае отлично подойдёт рождественская композиция, которая украсит любой дом. Она сделана из живой ели, которая приятно благоухает.
Также в композицию вплетаются грецкий орех, засушенные дольки мандаринов, засахаренные фрукты, блестящие и яркие игрушки с различными декоративными элементами.
«Конечно, это всё прекрасно смотрится и в качестве подарка, и в качестве оформления квартиры», – отметила Ирина Мжельская.
Заказать рождественскую композицию для подарка или же для своего дома можно у компании «Цветы Афродита». Также вы можете воспользоваться услугой личного консьерж-менеджера по телефону 8(383)239 00 07.
Напомним, в декабре новосибирцам предложили исполнить новогодние мечты ребятишек из детдомов.
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Лента новостей
Рождественский фейерверк прогремит для новосибирцев в Нарымском сквере
Новосибирцы выйдут на пикет против сноса дома-коммуны в центре города
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