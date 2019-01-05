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Свечи, орехи и ель: какой подарок уместен в Рождество

Рубрика: общество

06.01.2019 11:26

Если на Новый год можно подарить человеку всё что угодно (из списка его интересов), то с Рождеством всё-таки немного сложней.

Владелец сети цветочных магазинов «Цветы Афродиты» Ирина Мжельская рассказала Сиб.фм, что в таком случае отлично подойдёт рождественская композиция, которая украсит любой дом. Она сделана из живой ели, которая приятно благоухает.

Также в композицию вплетаются грецкий орех, засушенные дольки мандаринов, засахаренные фрукты, блестящие и яркие игрушки с различными декоративными элементами.

«Конечно, это всё прекрасно смотрится и в качестве подарка, и в качестве оформления квартиры», – отметила Ирина Мжельская.

Заказать рождественскую композицию для подарка или же для своего дома можно у компании «Цветы Афродита». Также вы можете воспользоваться услугой личного консьерж-менеджера по телефону 8(383)239 00 07.

Напомним, в декабре новосибирцам предложили исполнить новогодние мечты ребятишек из детдомов.

Теги: праздники подарки

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