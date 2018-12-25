«Так сложилось»: мэр Новосибирска о причинах отказа бороться за кресло губернатора

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«Так сложилось»: мэр Новосибирска о причинах отказа бороться за кресло губернатораРубрика: политика
27.12.2018 15:50
фото Сиб.фм
Глава города Анатолий Локоть, подводя итоги 2018 года, объяснил, что же его действительно подтолкнуло не выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора Новосибирской области.
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«Серебряный лучник» открыл онлайн-голосование по сибирским PR-проектам
Подопытным лабораторным минипигам в Новосибирской области сохранят жизнь
Новосибирского чиновника будут судить за незаконное получение шести квартир
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