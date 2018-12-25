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«Так сложилось»: мэр Новосибирска о причинах отказа бороться за кресло губернатора

Рубрика: политика

27.12.2018 15:50

фото Сиб.фм

Глава города Анатолий Локоть, подводя итоги 2018 года, объяснил, что же его действительно подтолкнуло не выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора Новосибирской области.

Сегодня, 27 декабря, мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции раскрыл истинную причину, по которой он решил не участвовать в губернаторских выборах, а попробовать переизбраться на второй срок.
 
«Мы живём в реалиях. Они так сложились – и здесь, и на федеральном уровне... Решение принималось исходя из сложившейся на тот момент политической конъюнктуры. Так сложилось. Больше мы выиграли или меньше от того, что мы избежали прямого столкновения? Я считаю, что больше. Потому что мы начали добиваться результатов в тех сферах, в которых раньше этого не удавалось», – рассказал глава города.
 
В качестве примеров успехов Анатолий Локоть привёл решение о перераспределении налогов в пользу города и победа заявки Новосибирска на МЧМ по хоккею в 2023 году.
 
Напомним, 8 мая на тот момент ещё врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и мэр города Анатолий Локоть объявили о совместном сотрудничестве.
Теги: выборы Мэрия Новосибирска Локоть Анатолий

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