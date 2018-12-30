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Власти рассказали, как работают на праздниках новосибирские поликлиники

Рубрика: общество

01.01.2019 13:01

фото с сайта pixabay.com

Региональный минздрав обнародовал график работы медицинских учреждений Новосибирска в дни новогодних каникул.

Медицинские организации Новосибирска и Новосибирской области не прекратят свою работу в праздничные дни, но график их работы изменится. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

С 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года дежурные службы всех новосибирских поликлиник будут работать с 9 до 15 часов. Неотложную стоматологическую помощь для взрослых и детей в эти дни можно будет круглосуточно получить в стоматологической поликлинике № 3 по улице Сибиряков-Гвардейцев, 57.

В районах Новосибирской области медпомощь будут оказывать на базе центральных районных больниц, где устанавливается внутренний график работы. Кроме того, в круглосуточном режиме работает дежурный врач.

Круглосуточно во все дни работают травмпункты в следующих больницах: ГКБ № 2 (взрослые) на Ползунова, 21 (Дзержинский район); ГКБ № 1 (взрослые) на Залесского, 6 (Заельцовский район); ГКБ № 25 на А. Невского, 1а (Калининский район, кроме посёлка Пашино); поликлиника № 22 (взрослые) на Зорге, 47/1 (Кировский район); поликлиника № 26 (взрослые) на 2-м переулке Пархоменко, 7 (взрослые); поликлиника № 1 (взрослые) на Серебренниковской, 42 (Центральный и Железнодорожный районы); Детская клиническая больница скорой медицинской помощи на Красном проспекте, 3 (Центральный, Железнодорожный, Октябрьский, Заельцовский и Первомайский районы); ЦКБ СО РАН (взрослые и дети) на Пирогова, 25 (Советский район, правый берег); Городская больница № 3 (взрослые и дети) на Мухачёва, 5 (Советский район, левый берег); поликлиническое отделение ГКБ № 19 (взрослые) на Героев Революции, 5 (Первомайский район); Городская больница № 4 (взрослые) на Новоуральской, 27/1 (посёлок Пашино Калининского района); офтальмологический травмпункт ГКБ № 1 (взрослые) на Залесского, 6 (все районы города); ожоговый травмпункт Новосибирской областной клинической больницы (взрослые и дети) на Немировича-Данченко, 130 (все районы города).

Травмпункт в детской ГКБ № 6 на Промышленной, 2а (Дзержинский, Калининский районы) будет работать с 8 утра до 20:00. В это же время будет работать травмпункт в детской ГКБ № 1 на Вертковской, 3, а также в детской больнице скорой медицинской помощи на Красном проспекте, 3 для жителей Дзержинского, Калининского, Кировского и Ленинского районов. Травмпункт в поликлинике № 2 (взрослые) на Московской, 89 (Октябрьский район) с понедельника по пятницу будет работать с 8 до 20 часов, а в субботу – с 9 до 15 часов. В эти же часы, а также круглосуточно в воскресенье и праздничные дни будет работать травмпункт в больнице скорой медицинской помощи №2 (взрослые) на Тургенева, 155.

Напомним, в декабре стало известно расписание новогодних развлечений в Новосибирске.

Теги: здоровье медицина город праздники

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