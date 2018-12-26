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Более 40 домов в Новосибирске попали под отключение теплоснабжения

Рубрика: общество

28.12.2018 17:30

ФОТО С САЙТА WALLPAPERS.99PX.RU

Сибирская генерирующая компания в преддверии праздников проводит ремонтные работы на 10 участках теплотрасс Новосибирска.

Сегодня, 28 декабря, жители 41 многоквартирного дома, а также учащиеся трёх детских садов и пациенты одного лечебного учреждения регионального центра остались без тепла. Временно отопление отключили в домах на улицах Никитина, Зыряновской, Костычева, Планировочной, Театральной, Народной, Богдана Хмельницкого, Донского, Дачной, Селезнёва, Тургенева и других. Плановое время подключения, по данным теплоснабжающей организации, не ранее 17:00. Точное время устранения аварии по адресу 3-й переулок Крашенинникова, 9 пока не определено. Еще в четырёх домах отсутствует горячая вода. На улице Пархоменко ремонты проводят без отключения потребителей.

СГК называет работы плановыми, дефекты были выявлены в основном на внутриквартальных сетях. Всего с начала отопительного сезона в Новосибирске было выявлено 1188 дефектов на теплосетях. 

Напомним, в течение 2019 года в Новосибирской области два раза поднимут цены на тепловую энергию.

Теги: ремонт авария СГК тепло

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Лента новостей

Предложить новость

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сегодня 18:00 Общество 0 Коммент.

Более 40 домов в Новосибирске попали под отключение теплоснабжения

сегодня 17:30 Общество 0 Коммент.

Необычные портреты известных новосибирцев показывают в Краеведческом музее

сегодня 17:00 Культура 0 Коммент.

Первый новогодний салют прогремит в Новосибирске 29 декабря

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:01 Хроника 0 Коммент.

Пламя из двигателя напугало пассажиров вылетевшего из Новосибирска «Боинга»

сегодня 12:20 Хроника 0 Коммент.

Профессионалы из хоккейной «Сибири» не смогли обыграть спортсменов-любителей

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Иркутского студента могут отправить в тюрьму за рассылку видео об убийствах в школе

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

Песни «Руки вверх» по цене трёхкомнатной квартиры в Новосибирске

вчера 17:16 Общество 0 Коммент.

«Серебряный лучник» открыл онлайн-голосование по сибирским PR-проектам

вчера 15:35 Общество 0 Коммент.

Локоть подтвердил отставку главы Кировского района

вчера 15:14 Политика 0 Коммент.

Подопытным лабораторным минипигам в Новосибирской области сохранят жизнь

вчера 12:52 Наука 0 Коммент.

Новосибирского чиновника будут судить за незаконное получение шести квартир

вчера 12:15 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирские кардиохирурги спасли роженицу с опасным заболеванием

вчера 11:31 Общество 0 Коммент.

Беспечность людей и морозы привели к почти 250 пожарам за месяц

вчера 08:34 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска пообещал расширить приют для животных в Советском районе

вчера 07:29 Общество 0 Коммент.

«Это очень неблагодарная должность»: мнения о перевыборах руководства «Единой России» в Новосибирской области

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