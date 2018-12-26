Более 40 домов в Новосибирске попали под отключение теплоснабжения

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Сибирская генерирующая компания в преддверии праздников проводит ремонтные работы на 10 участках теплотрасс Новосибирска.

Сегодня, 28 декабря, жители 41 многоквартирного дома, а также учащиеся трёх детских садов и пациенты одного лечебного учреждения регионального центра остались без тепла. Временно отопление отключили в домах на улицах Никитина, Зыряновской, Костычева, Планировочной, Театральной, Народной, Богдана Хмельницкого, Донского, Дачной, Селезнёва, Тургенева и других. Плановое время подключения, по данным теплоснабжающей организации, не ранее 17:00. Точное время устранения аварии по адресу 3-й переулок Крашенинникова, 9 пока не определено. Еще в четырёх домах отсутствует горячая вода. На улице Пархоменко ремонты проводят без отключения потребителей.

СГК называет работы плановыми, дефекты были выявлены в основном на внутриквартальных сетях. Всего с начала отопительного сезона в Новосибирске было выявлено 1188 дефектов на теплосетях.

Напомним, в течение 2019 года в Новосибирской области два раза поднимут цены на тепловую энергию.