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Любителя бесплатного спиртного будут судить за нападение на бойца Росгвардии

Рубрика: проиcшествия

28.12.2018 13:01

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске перед судом предстанет мужчина, ударивший ножом росгвардейца – до этого буян похитил спиртное с прилавка магазина.

42-летнего новосибирца обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В ноябре мужчина напал на бойца Росгвардии в магазине – правоохранителей вызвали после того, как обвиняемый отказался оплачивать взятый с прилавка спиртной напиток. Как сообщает СУ СК по Новосибирской области, сибиряк начал его пить прямо в торговом зале.

«Продавец магазина вызвала сотрудников Росгвардии, однако 42-летний мужчина не подчинился законным требованиям сотрудников, открутил от костыля ручку, в которую был вмонтирован металлический клинок, и нанёс сотруднику полиции удар в область груди. Сотрудник полиции находился в бронежилете, и злоумышленник не смог причинить ему телесных повреждений», – рассказали в СУ СК по региону.

Теперь обвиняемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное тюремное заключение.

Уголовное дело передано в суд.

Напомним, в декабре новосибирского экс-полицейского обвинили в покушении на кражу бритвенного станка.

Теги: суд Росгвардия кража

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сегодня 12:20 Хроника 0 Коммент.

Профессионалы из хоккейной «Сибири» не смогли обыграть спортсменов-любителей

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вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:16 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:35 Общество 0 Коммент.

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Подопытным лабораторным минипигам в Новосибирской области сохранят жизнь

вчера 12:52 Наука 0 Коммент.

Новосибирского чиновника будут судить за незаконное получение шести квартир

вчера 12:15 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирские кардиохирурги спасли роженицу с опасным заболеванием

вчера 11:31 Общество 0 Коммент.

Беспечность людей и морозы привели к почти 250 пожарам за месяц

вчера 08:34 Хроника 0 Коммент.

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26.12.2018 Культура 0 Коммент.

Из сквера с аистами возле бердского роддома похитили ёлку

26.12.2018 Общество 0 Коммент.

Прокуратура обязала мэрию Новосибирска отремонтировать дороги

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