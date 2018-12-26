Любителя бесплатного спиртного будут судить за нападение на бойца Росгвардии

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В Новосибирске перед судом предстанет мужчина, ударивший ножом росгвардейца – до этого буян похитил спиртное с прилавка магазина.

42-летнего новосибирца обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В ноябре мужчина напал на бойца Росгвардии в магазине – правоохранителей вызвали после того, как обвиняемый отказался оплачивать взятый с прилавка спиртной напиток. Как сообщает СУ СК по Новосибирской области, сибиряк начал его пить прямо в торговом зале.

«Продавец магазина вызвала сотрудников Росгвардии, однако 42-летний мужчина не подчинился законным требованиям сотрудников, открутил от костыля ручку, в которую был вмонтирован металлический клинок, и нанёс сотруднику полиции удар в область груди. Сотрудник полиции находился в бронежилете, и злоумышленник не смог причинить ему телесных повреждений», – рассказали в СУ СК по региону.

Теперь обвиняемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное тюремное заключение.

Уголовное дело передано в суд.

Напомним, в декабре новосибирского экс-полицейского обвинили в покушении на кражу бритвенного станка.