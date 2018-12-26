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Необычные портреты известных новосибирцев показывают в Краеведческом музее

Рубрика: культура

28.12.2018 17:00

фото предоставлено Новосибирским государственным краеведческим музеем

Художники Владимир и Екатерина Куриловы впервые представляют зрителям свои живописные работы в жанре классического и оригинального портрета.

Владимир Курилов – известный новосибирский художник, мастер городского пейзажа. Но портретистом себя не считает. Поэтому наброски, зарисовки родных и друзей, членов семьи делал, как отмечает художник, от случая к случаю. И почти никогда не показывал их широкой публике.

«Я всегда считал, что это дело семейное, – подчёркивает Владимир Курилов. – Это была сфера несколько интимная. Я рисовал, что-то просто дарил друзьям. И не считал это чем-то важным. А когда возникла мысль сделать совместную вставку, я какие-то свои работы за несколько лет собрал».

Герои, которых рисует Владимир Курилов – это его семья, знакомые, друзья. Например, Геннадий Заволокин, с которым художника связывала многолетняя дружба. Есть на выставке и несколько автопортретов мастера.

Екатерина Курилова работает в несколько ином, не совсем реалистическом стиле. На её красочных работах изображены известные земляки и звёзды мирового кино. На рисунках молодой художницы – Арнольд Кац и Александр Карелин, Юрий Магалиф и Михаил Лаврентьев, Евгений Мешалкин и Ростислав Шило, Татьяна Лазарева и Александр Пушной. Дополняют галерею знаменитостей актёры Адриано Челентано и Андрей Панин.

Портреты Екатерины Куриловой, выполненные в необычной цветовой гамме и с изрядной долей юмора и доброй иронии, часто называют «шаржами». По мнению автора, это не совсем верно.

«В этих портретах не ничего карикатурного. Просто я так вижу этих людей, – отмечает художница. – Конечно, часто в основе работы лежит некий медийный образ: это либо известная фотография, либо какие-то телевизионные программы».

Как относятся сами знаменитости к своим оригинальным образам, которые создаёт Екатерина Курилова, неизвестно: она впервые представляет свои портретные эксперименты широкой публике.

Напомним, в ноябре в Новосибирском краеведческом музее работала выставка оренбургских пуховых платков.

Теги: знаменитости Краеведческий музей выставка

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