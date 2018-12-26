Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь и каникулы в Новосибирске

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Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь и каникулы в НовосибирскеРубрика: общество
28.12.2018 18:00
фото с сайта firestock.ru
Холодный антициклон отступает, но колебания температуры до -25 возможны во все дни первой декады января.
Морозы в Новосибирской области значительно ослабеют к новому году. Днём 30 и 31 декабря ожидается температура не ниже -11 градусов. Новогодняя ночь обещает понижение температуры до -15,-20, в пригороде возможны морозы до -25. Тем не менее, в новогодние праздники температура установится достаточно комфортная для прогулок и зимних видов спорта.
«В первую декаду января холодный антициклон будет отступать на юго-восток, что означает спад морозов на территории Новосибирской области. Однако вероятны колебания температур от -10 до -25 градусов, а также усиление ветра и метель в определённые дни», – рассказал ведущий метеоролог Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы Ренад Ягудин.
Небольшой снег по западу области пройдёт уже 30 декабря. 1 и 2 января в отдельных районах в ночные часы возможны метели. До конца года ветер ожидается преимущественно южный, затем сменится на западный 2-7 метров в секунду.
Напомним, с 27 декабря по 9 января дети школьного возраста смогут бесплатно пользоваться услугами городского электрического транспорта, а также 11 автобусными маршрутами «ПАТП-4».
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