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Пламя из двигателя напугало пассажиров вылетевшего из Новосибирска «Боинга»

Рубрика: проиcшествия

28.12.2018 12:20

фото с сайта pixabay.com

Самолёт внезапно стал извергать огонь, но пилоты продолжили полет.

Из двигателя самолёта Boeing-737 авиакомпании «Северный ветер», вылетавшего 27 декабря из Толмачёво в московский аэропорт Шереметьево, во время взлёта посыпались искры. 

Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе Толмачёво, экипаж не обнаружил угрозы для пассажиров и продолжил взлёт. В итоге самолёт благополучно приземлился в столице.

От более подробного комментария представители аэропорта отказались.

Напомним, в ноябре красноярских следователей обеспокоила аварийная посадка «Боинга».

Теги: транспорт авиация Толмачёво

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Предложить новость

Первый новогодний салют прогремит в Новосибирске 29 декабря

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

Любителя бесплатного спиртного будут судить за нападение на бойца Росгвардии

сегодня 13:01 Хроника 0 Коммент.

Пламя из двигателя напугало пассажиров вылетевшего из Новосибирска «Боинга»

сегодня 12:20 Хроника 0 Коммент.

Профессионалы из хоккейной «Сибири» не смогли обыграть спортсменов-любителей

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Иркутского студента могут отправить в тюрьму за рассылку видео об убийствах в школе

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

Песни «Руки вверх» по цене трёхкомнатной квартиры в Новосибирске

вчера 17:16 Общество 0 Коммент.

«Серебряный лучник» открыл онлайн-голосование по сибирским PR-проектам

вчера 15:35 Общество 0 Коммент.

Локоть подтвердил отставку главы Кировского района

вчера 15:14 Политика 0 Коммент.

Подопытным лабораторным минипигам в Новосибирской области сохранят жизнь

вчера 12:52 Наука 0 Коммент.

Новосибирского чиновника будут судить за незаконное получение шести квартир

вчера 12:15 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирские кардиохирурги спасли роженицу с опасным заболеванием

вчера 11:31 Общество 0 Коммент.

Беспечность людей и морозы привели к почти 250 пожарам за месяц

вчера 08:34 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска пообещал расширить приют для животных в Советском районе

вчера 07:29 Общество 0 Коммент.

«Это очень неблагодарная должность»: мнения о перевыборах руководства «Единой России» в Новосибирской области

26.12.2018 Политика 0 Коммент.

Локоть в своём новом видеоблоге высказался о хоккейном чемпионате

26.12.2018 Общество 0 Коммент.

Ара Карапетян: банкет на сцене НОВАТа был культурным мероприятием

26.12.2018 Культура 0 Коммент.

Из сквера с аистами возле бердского роддома похитили ёлку

26.12.2018 Общество 0 Коммент.

Прокуратура обязала мэрию Новосибирска отремонтировать дороги

26.12.2018 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП в Бердске

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