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Пламя из двигателя напугало пассажиров вылетевшего из Новосибирска «Боинга»Рубрика: проиcшествия
28.12.2018 12:20
фото с сайта pixabay.com
Самолёт внезапно стал извергать огонь, но пилоты продолжили полет.
Из двигателя самолёта Boeing-737 авиакомпании «Северный ветер», вылетавшего 27 декабря из Толмачёво в московский аэропорт Шереметьево, во время взлёта посыпались искры.
Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе Толмачёво, экипаж не обнаружил угрозы для пассажиров и продолжил взлёт. В итоге самолёт благополучно приземлился в столице.
От более подробного комментария представители аэропорта отказались.
Напомним, в ноябре красноярских следователей обеспокоила аварийная посадка «Боинга».
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