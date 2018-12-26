Пламя из двигателя напугало пассажиров вылетевшего из Новосибирска «Боинга»

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Самолёт внезапно стал извергать огонь, но пилоты продолжили полет.

Из двигателя самолёта Boeing-737 авиакомпании «Северный ветер», вылетавшего 27 декабря из Толмачёво в московский аэропорт Шереметьево, во время взлёта посыпались искры.

Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе Толмачёво, экипаж не обнаружил угрозы для пассажиров и продолжил взлёт. В итоге самолёт благополучно приземлился в столице.

От более подробного комментария представители аэропорта отказались.

Напомним, в ноябре красноярских следователей обеспокоила аварийная посадка «Боинга».