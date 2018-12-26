Первый новогодний салют прогремит в Новосибирске 29 декабря

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Первый новогодний салют прогремит в Новосибирске 29 декабряРубрика: общество
28.12.2018 13:39
фото с сайта firestock.ru
До Рождества фейерверк можно будет увидеть на семи площадках в разных районах областного центра.
Мэрия Новосибирска опубликовала график праздничных салютов. Первый из них прогремит уже завтра, 29 декабря в 22:00 в Советском районе на улице Кутателадзе, 4/4. Также в Академгородке 31 декабря в 20:00 фейерверк можно увидеть на улице Ильича, 6, а 5 января в 20:30 — у ДК «Академия».
Главный салют Новосибирска традиционно будет в Первомайском сквере в ночь с 31 декабря на 1 января. На территории ледового городка на Михайловской набережной праздничные огни в небе вспыхнут 2 января в 19:00. Там же салют прогремит и вечером 7 января.
А непосредственно на Рождество, вечером 6 января, посмотреть фейерверк можно будет на территории Нарымского сквера.
Напомним, в декабре новосибирцев атаковала спам-рассылка о клещах на живых новогодних ёлках.
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