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Первый новогодний салют прогремит в Новосибирске 29 декабря

Рубрика: общество

28.12.2018 13:39

фото с сайта firestock.ru

До Рождества фейерверк можно будет увидеть на семи площадках в разных районах областного центра.

Мэрия Новосибирска опубликовала график праздничных салютов. Первый из них прогремит уже завтра, 29 декабря в 22:00 в Советском районе на улице Кутателадзе, 4/4. Также в Академгородке 31 декабря в 20:00 фейерверк можно увидеть на улице Ильича, 6, а 5 января в 20:30 — у ДК «Академия». 

Главный салют Новосибирска традиционно будет в Первомайском сквере в ночь с 31 декабря на 1 января. На территории ледового городка на Михайловской набережной праздничные огни в небе вспыхнут 2 января в 19:00. Там же салют прогремит и вечером 7 января.

А непосредственно на Рождество, вечером 6 января, посмотреть фейерверк можно будет на территории Нарымского сквера.

Напомним, в декабре новосибирцев атаковала спам-рассылка о клещах на живых новогодних ёлках. 

Теги: праздники Новый год

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Первый новогодний салют прогремит в Новосибирске 29 декабря

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Любителя бесплатного спиртного будут судить за нападение на бойца Росгвардии

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Пламя из двигателя напугало пассажиров вылетевшего из Новосибирска «Боинга»

сегодня 12:20 Хроника 0 Коммент.

Профессионалы из хоккейной «Сибири» не смогли обыграть спортсменов-любителей

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Иркутского студента могут отправить в тюрьму за рассылку видео об убийствах в школе

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

Песни «Руки вверх» по цене трёхкомнатной квартиры в Новосибирске

вчера 17:16 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:35 Общество 0 Коммент.

Локоть подтвердил отставку главы Кировского района

вчера 15:14 Политика 0 Коммент.

Подопытным лабораторным минипигам в Новосибирской области сохранят жизнь

вчера 12:52 Наука 0 Коммент.

Новосибирского чиновника будут судить за незаконное получение шести квартир

вчера 12:15 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирские кардиохирурги спасли роженицу с опасным заболеванием

вчера 11:31 Общество 0 Коммент.

Беспечность людей и морозы привели к почти 250 пожарам за месяц

вчера 08:34 Хроника 0 Коммент.

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вчера 07:29 Общество 0 Коммент.

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Из сквера с аистами возле бердского роддома похитили ёлку

26.12.2018 Общество 0 Коммент.

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