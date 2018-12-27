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В Новосибирске управляющая компания незаконно собирала платежи за тепло

Рубрика: общество

29.12.2018 15:06

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Жители Плющихинского жилмассива получали счета за теплоснабжение как от СГК, так и от управляющей компании.

Государственная жилищная инспекция Новосибирской области вынесла четыре предписания УК «Достойный сервис» за незаконные начисления платы за отопление для жителей домов на улицах Высоцкого, Татьяны Снежиной и Виталия Потылицына. С 1 октября текущего года Сибирская генерирующая компания перешла на прямые договоры с населением в связи с тем, что договорные отношения между управляющими организациями и СГК о теплоснабжении не были оформлены.

Тем не менее, жители продолжали получать счета от обеих компаний. С жалобой они обратились в ГЖИ, что и стало поводом внеочередной проверки УК. Помимо незаконных начислений, инспекция установила и другие нарушения. В частности, специалисты генерирующей компании не имели доступа к общедомовым приборам учёта тепла с октября. А на 72 домах ОДПУ вообще не были введены в эксплуатацию. По этим нарушениям ГЖИ также вынесены предписания «Достойному сервису».

Напомним, в ноябре СГК отвечала на самые наболевший вопросы жителей Плющихинского жилмассива.

Теги: отопление СГК тепло

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сегодня 15:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске управляющая компания незаконно собирала платежи за тепло

сегодня 15:06 Общество 0 Коммент.

Власти запретили новосибирцам останавливать авто рядом с Центральным парком

сегодня 14:20 Общество 0 Коммент.

Митрополит Тихон возглавит Владимирскую митрополию

сегодня 12:00 Общество 0 Коммент.

Новая ледовая дорога соединила два села в Новосибирской области

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» завершил год крупной победой в матче чемпионата КХЛ

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Главный судебный пристав Новосибирской области покинул свой пост

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:32 Авто 0 Коммент.

Вывозить мусор по-новому в Новосибирске начнут с 1 января

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

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Необычные портреты известных новосибирцев показывают в Краеведческом музее

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