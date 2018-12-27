В Новосибирске управляющая компания незаконно собирала платежи за тепло

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В Новосибирске управляющая компания незаконно собирала платежи за теплоРубрика: общество
29.12.2018 15:06
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Жители Плющихинского жилмассива получали счета за теплоснабжение как от СГК, так и от управляющей компании.
Государственная жилищная инспекция Новосибирской области вынесла четыре предписания УК «Достойный сервис» за незаконные начисления платы за отопление для жителей домов на улицах Высоцкого, Татьяны Снежиной и Виталия Потылицына. С 1 октября текущего года Сибирская генерирующая компания перешла на прямые договоры с населением в связи с тем, что договорные отношения между управляющими организациями и СГК о теплоснабжении не были оформлены.
Тем не менее, жители продолжали получать счета от обеих компаний. С жалобой они обратились в ГЖИ, что и стало поводом внеочередной проверки УК. Помимо незаконных начислений, инспекция установила и другие нарушения. В частности, специалисты генерирующей компании не имели доступа к общедомовым приборам учёта тепла с октября. А на 72 домах ОДПУ вообще не были введены в эксплуатацию. По этим нарушениям ГЖИ также вынесены предписания «Достойному сервису».
Напомним, в ноябре СГК отвечала на самые наболевший вопросы жителей Плющихинского жилмассива.
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