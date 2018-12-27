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Вывозить мусор по-новому в Новосибирске начнут с 1 января

Рубрика: общество

29.12.2018 07:31

фото с сайта ecologynsk.ru

С первого дня нового года вывоз мусора становится коммунальной услугой; региональный оператор начнёт работу в городе с 9:00 утра первого января, в области – с 3 января.

С нового года в области начинает работать региональный оператор по вывозу твёрдых коммунальных отходов. Работа будет выстроена по принципу «одного окна» – вывоз, транспортировка, захоронение ТКО, ведение договоров, а также ликвидация несанкционированных свалок. Изменения отразятся и на тарифе, он составит 92,42 рубля с человека.

«Первые мусоровозы пойдут в Новосибирске в 9 часов утра, в области с 3 января. Существующая на данный момент система в области предполагает вывоз мусора раз в неделю-две. Мы, в соответствии с санитарными правилами, будем вывозить не реже одного раза в три дня. Во всех населённых пунктах вывоз будет осуществляться по графику», – рассказала Сиб.фм директор ООО «Экология Новосибирск» Лариса Анисимова.

Также она уточнила, что с первого же дня начнёт работу диспетчерская служба, которая позволит должным образом наладить систему сбора и вывоза мусора. Колл-центр может одновременно принимать более 20 звонков, так что проблем у населения с дозвоном возникнуть не должно.

Напомним, в ноябре депутаты законодательного собрания обсуждали, как будет работать новая система оборота ТКО на территории Новосибирской области.

Теги: экология мусоропереработка

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В Новосибирске управляющая компания незаконно собирала платежи за тепло

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Власти запретили новосибирцам останавливать авто рядом с Центральным парком

сегодня 14:20 Общество 0 Коммент.

Митрополит Тихон возглавит Владимирскую митрополию

сегодня 12:00 Общество 0 Коммент.

Новая ледовая дорога соединила два села в Новосибирской области

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

Главный судебный пристав Новосибирской области покинул свой пост

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:32 Авто 0 Коммент.

Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь и каникулы в Новосибирске

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

Более 40 домов в Новосибирске попали под отключение теплоснабжения

вчера 17:30 Общество 0 Коммент.

Необычные портреты известных новосибирцев показывают в Краеведческом музее

вчера 17:00 Культура 0 Коммент.

Первый новогодний салют прогремит в Новосибирске 29 декабря

вчера 13:39 Общество 0 Коммент.

Любителя бесплатного спиртного будут судить за нападение на бойца Росгвардии

вчера 13:01 Хроника 0 Коммент.

Профессионалы из хоккейной «Сибири» не смогли обыграть спортсменов-любителей

вчера 07:31 Общество 0 Коммент.

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27.12.2018 Политика 0 Коммент.

«Серебряный лучник» открыл онлайн-голосование по сибирским PR-проектам

27.12.2018 Общество 0 Коммент.

Локоть подтвердил отставку главы Кировского района

27.12.2018 Политика 0 Коммент.

Подопытным лабораторным минипигам в Новосибирской области сохранят жизнь

27.12.2018 Наука 0 Коммент.

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27.12.2018 Недвижимость 0 Коммент.

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