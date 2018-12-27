Вывозить мусор по-новому в Новосибирске начнут с 1 января

фото с сайта ecologynsk.ru

С первого дня нового года вывоз мусора становится коммунальной услугой; региональный оператор начнёт работу в городе с 9:00 утра первого января, в области – с 3 января.

С нового года в области начинает работать региональный оператор по вывозу твёрдых коммунальных отходов. Работа будет выстроена по принципу «одного окна» – вывоз, транспортировка, захоронение ТКО, ведение договоров, а также ликвидация несанкционированных свалок. Изменения отразятся и на тарифе, он составит 92,42 рубля с человека.

«Первые мусоровозы пойдут в Новосибирске в 9 часов утра, в области с 3 января. Существующая на данный момент система в области предполагает вывоз мусора раз в неделю-две. Мы, в соответствии с санитарными правилами, будем вывозить не реже одного раза в три дня. Во всех населённых пунктах вывоз будет осуществляться по графику», – рассказала Сиб.фм директор ООО «Экология Новосибирск» Лариса Анисимова.

Также она уточнила, что с первого же дня начнёт работу диспетчерская служба, которая позволит должным образом наладить систему сбора и вывоза мусора. Колл-центр может одновременно принимать более 20 звонков, так что проблем у населения с дозвоном возникнуть не должно.

Напомним, в ноябре депутаты законодательного собрания обсуждали, как будет работать новая система оборота ТКО на территории Новосибирской области.