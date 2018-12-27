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Барнаулец обезобразил лицо собственной дочери – его отправили в колонию

Рубрика: проиcшествия

29.12.2018 14:47

фото с сайта pixabay.com

Житель Алтайского края сначала изрезал ножом лицо дочери, а позже убил свою собутыльницу; всё это он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

В законную силу вступил приговор Центрального районного суда Барнаула – местного жителя осудили за убийство женщины в августе 2018 года.

Как установил суд, незадолго до убийства осуждённый обезобразил лицо собственной дочери ножевыми ранениями. За это его осудили к двум с половиной годам, однако до того, как ему вынесли приговор, он совершил убийство.

В июне 2018 года он нашёл в зарослях заброшенный киоск и приспособил его для пьянок и ночёвок со своими знакомыми. В августе во время одной из таких посиделок он убил одну из собутыльниц и отнёс её труп к близлежащим мусорным бакам.

«В судебном заседании осуждённый вину признал, в содеянном раскаялся. Обращает на себя внимание тот факт, что все преступления совершены осуждённым в состоянии алкогольного опьянения», – сообщили в прокуратуре Алтайского края.

По совокупности преступлений мужчине назначили отбывание 11 лет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в январе жительница Алтайского края в состоянии наркотического опьянения попыталась убить собственного ребёнка.

Теги: суд Следственный комитет

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Власти запретили новосибирцам останавливать авто рядом с Центральным парком

сегодня 14:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:39 Общество 0 Коммент.

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27.12.2018 Общество 0 Коммент.

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27.12.2018 Общество 0 Коммент.

«Так сложилось»: мэр Новосибирска о причинах отказа бороться за кресло губернатора

27.12.2018 Политика 0 Коммент.

«Серебряный лучник» открыл онлайн-голосование по сибирским PR-проектам

27.12.2018 Общество 0 Коммент.

Локоть подтвердил отставку главы Кировского района

27.12.2018 Политика 0 Коммент.

Подопытным лабораторным минипигам в Новосибирской области сохранят жизнь

27.12.2018 Наука 0 Коммент.

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