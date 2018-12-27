Барнаулец обезобразил лицо собственной дочери – его отправили в колонию

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Барнаулец обезобразил лицо собственной дочери – его отправили в колониюРубрика: проиcшествия
29.12.2018 14:47
фото с сайта pixabay.com
Житель Алтайского края сначала изрезал ножом лицо дочери, а позже убил свою собутыльницу; всё это он совершил в состоянии алкогольного опьянения.
В законную силу вступил приговор Центрального районного суда Барнаула – местного жителя осудили за убийство женщины в августе 2018 года.
Как установил суд, незадолго до убийства осуждённый обезобразил лицо собственной дочери ножевыми ранениями. За это его осудили к двум с половиной годам, однако до того, как ему вынесли приговор, он совершил убийство.
В июне 2018 года он нашёл в зарослях заброшенный киоск и приспособил его для пьянок и ночёвок со своими знакомыми. В августе во время одной из таких посиделок он убил одну из собутыльниц и отнёс её труп к близлежащим мусорным бакам.
«В судебном заседании осуждённый вину признал, в содеянном раскаялся. Обращает на себя внимание тот факт, что все преступления совершены осуждённым в состоянии алкогольного опьянения», – сообщили в прокуратуре Алтайского края.
По совокупности преступлений мужчине назначили отбывание 11 лет в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, в январе жительница Алтайского края в состоянии наркотического опьянения попыталась убить собственного ребёнка.
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