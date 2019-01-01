Четверть сибирских компаний потерпели убытки из-за хакерских атак

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В ходе исследования каждая пятая компания призналась, что средства на информационную безопасность выделяются недостаточные, а каждая четвёртая – несёт от этого прямые убытки.

Компания-разработчик программного обеспечения Positive Technologies опросила 192 крупные компании из разных регионов на предмет защищённости от кибератак.

В опросе участвовали организации из Приволжского, Уральского, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Каждый пятый участник отметил, что средства на кибербезопасность выделяются из бюджета на информационные технологии. Среди опрошенных больше всего средств на ИБ выделяется в Уральском федеральном округе.

В СФО сосредоточены 88 % нефтегазовых предприятий и половина всех образовательных учреждений среди регионов, принявших участие в опросе. Самые крупные из компаний в регионе – нефтегазовые, в половине из них трудится более тысячи работников.

При этом сибирские компании испытывают недостаток специалистов в области защиты информации, 34 % сибирских компаний тратят на нужды ИБ менее 500 тысяч рублей, в то время как прямые потери от кибератак коснулись каждой четвёртой компании в регионе. В 38 % случаев предприятия недостаточно грамотны в этой области и не догадываются о проведённых атаках. Инвестировать в информационную безопасность от 20 миллионов и выше готовы лишь четыре компании со всего СФО.

«Результаты исследования показывают, что уровень защищённости региональных организаций в нашей стране крайне низок. Большинство компаний-респондентов (82 %) стали мишенью для хакеров в 2018 году. Треть компаний отмечает прямые финансовые потери от кибератак. Убытки особенно остро ощущаются на фоне скромного бюджетирования в большинстве опрошенных организаций: инвестиции в информационную безопасность каждой второй компании не превышают 5 млн рублей. В связи с этим многие используют только базовые средства защиты. Как следствие, почти все респонденты (87 %) не удовлетворены уровнем защищённости своих компаний, а 27 % отмечают, что руководство не выделяет необходимых средств», – отметил Дмитрий Сивоконь.

Кроме того, каждый четвёртый опрошенный сообщил, что в округах ощущается нехватка профессионалов в этой области. Эксперты объясняют это тем, что молодым специалистам невыгодно оставаться в регионе – ближе к столице их навыки ценятся и оплачиваются больше.

Однако эксперты отмечают и положительную тенденцию по сравнению с 2017 годом. Из всех опрошенных только 3 % предприятий сократили бюджет, выделяемый на информационную безопасность, остальные же либо оставили его неизменным, либо увеличили.

Напомним, в декабре эксперты составили топ-10 ошибок новосибирских предпринимателей.