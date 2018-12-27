Двое мужчин погибли при пожаре в Новосибирской области

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Двое мужчин погибли при пожаре в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
29.12.2018 11:40
ФОТО С САЙТА ALTAI-KRAI.SLEDCOM.RU
В преддверии Нового года произошёл очередной трагический пожар в Новосибирской области — следствие уже начало проверку.
Инцидент случился сегодня, 29 декабря, в селе Новомошковское Мошковского района. После того, как сотрудники МЧС потушили горящий жилой дом, в нём обнаружили тела двух мужчин в возрасте 31 и 25 лет.
«По данному факту следователем Болотнинского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки. В настоящее время следователем назначена пожарно-техническая, судебно-медицинская экспертизы», – сообщили в пресс-службе следственного комитета по Новосибирской области.
Напомним, в декабре МЧС по Новосибирской области сообщило, что в текущем месяце произошло пожаров больше обычного.
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Лента новостей
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