Двое мужчин погибли при пожаре в Новосибирской области

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В преддверии Нового года произошёл очередной трагический пожар в Новосибирской области — следствие уже начало проверку.

Инцидент случился сегодня, 29 декабря, в селе Новомошковское Мошковского района. После того, как сотрудники МЧС потушили горящий жилой дом, в нём обнаружили тела двух мужчин в возрасте 31 и 25 лет.

«По данному факту следователем Болотнинского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки. В настоящее время следователем назначена пожарно-техническая, судебно-медицинская экспертизы», – сообщили в пресс-службе следственного комитета по Новосибирской области.

Напомним, в декабре МЧС по Новосибирской области сообщило, что в текущем месяце произошло пожаров больше обычного.