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Двое мужчин погибли при пожаре в Новосибирской области

Рубрика: проиcшествия

29.12.2018 11:40

ФОТО С САЙТА ALTAI-KRAI.SLEDCOM.RU

В преддверии Нового года произошёл очередной трагический пожар в Новосибирской области — следствие уже начало проверку.

Инцидент случился сегодня, 29 декабря, в селе Новомошковское Мошковского района. После того, как сотрудники МЧС потушили горящий жилой дом, в нём обнаружили тела двух мужчин в возрасте 31 и 25 лет.

«По данному факту следователем Болотнинского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки. В настоящее время следователем назначена пожарно-техническая, судебно-медицинская экспертизы», – сообщили в пресс-службе следственного комитета по Новосибирской области.

Напомним, в декабре МЧС по Новосибирской области сообщило, что в текущем месяце произошло пожаров больше обычного.

Теги: пожары Следственный комитет МЧС

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске управляющая компания незаконно собирала платежи за тепло

сегодня 15:06 Общество 0 Коммент.

Власти запретили новосибирцам останавливать авто рядом с Центральным парком

сегодня 14:20 Общество 0 Коммент.

Митрополит Тихон возглавит Владимирскую митрополию

сегодня 12:00 Общество 0 Коммент.

Новая ледовая дорога соединила два села в Новосибирской области

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

Главный судебный пристав Новосибирской области покинул свой пост

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирские автомобилисты стали чаще возвращать долги государству

сегодня 09:32 Авто 0 Коммент.

Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь и каникулы в Новосибирске

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

Более 40 домов в Новосибирске попали под отключение теплоснабжения

вчера 17:30 Общество 0 Коммент.

Необычные портреты известных новосибирцев показывают в Краеведческом музее

вчера 17:00 Культура 0 Коммент.

Первый новогодний салют прогремит в Новосибирске 29 декабря

вчера 13:39 Общество 0 Коммент.

Любителя бесплатного спиртного будут судить за нападение на бойца Росгвардии

вчера 13:01 Хроника 0 Коммент.

Профессионалы из хоккейной «Сибири» не смогли обыграть спортсменов-любителей

вчера 07:31 Общество 0 Коммент.

Иркутского студента могут отправить в тюрьму за рассылку видео об убийствах в школе

27.12.2018 Общество 0 Коммент.

Песни «Руки вверх» по цене трёхкомнатной квартиры в Новосибирске

27.12.2018 Общество 0 Коммент.

«Так сложилось»: мэр Новосибирска о причинах отказа бороться за кресло губернатора

27.12.2018 Политика 0 Коммент.

«Серебряный лучник» открыл онлайн-голосование по сибирским PR-проектам

27.12.2018 Общество 0 Коммент.

Локоть подтвердил отставку главы Кировского района

27.12.2018 Политика 0 Коммент.

Подопытным лабораторным минипигам в Новосибирской области сохранят жизнь

27.12.2018 Наука 0 Коммент.

Новосибирского чиновника будут судить за незаконное получение шести квартир

27.12.2018 Недвижимость 0 Коммент.

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