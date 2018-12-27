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Главный судебный пристав Новосибирской области покинул свой пост

Рубрика: общество

29.12.2018 10:05

фото с сайта УФССП по Новосибирской области

Руководитель новосибирского УФССП Виталий Эрлер ушёл в отставку – примечательно, что это произошло спустя год после того, как его сыну вынесли приговор за покушение на сбыт наркотиков.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов Новосибирской области сменился руководитель. С 2014 года этот пост занимал Виталий Эрлер, однако на данный момент он ушёл в отставку. В пресс-службе ведомства отметили, что теперь обязанности руководителя исполняет его бывший заместитель Эдуард Бабков.

Стоит отметить, что буквально год назад, 28 декабря 2017 года, Железнодорожный районный суд вынес обвинительный приговор в отношении сына Виталия Эрлера – Вадима Эрлера. Его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков и приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, с января 2019 года уходит в отставку глава Кировского района Андрей Гончаров.

Теги: отставки и назначения УФССП по Новосибирской области

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске управляющая компания незаконно собирала платежи за тепло

сегодня 15:06 Общество 0 Коммент.

Власти запретили новосибирцам останавливать авто рядом с Центральным парком

сегодня 14:20 Общество 0 Коммент.

Митрополит Тихон возглавит Владимирскую митрополию

сегодня 12:00 Общество 0 Коммент.

Новая ледовая дорога соединила два села в Новосибирской области

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

Главный судебный пристав Новосибирской области покинул свой пост

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирские автомобилисты стали чаще возвращать долги государству

сегодня 09:32 Авто 0 Коммент.

Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь и каникулы в Новосибирске

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

Более 40 домов в Новосибирске попали под отключение теплоснабжения

вчера 17:30 Общество 0 Коммент.

Необычные портреты известных новосибирцев показывают в Краеведческом музее

вчера 17:00 Культура 0 Коммент.

Первый новогодний салют прогремит в Новосибирске 29 декабря

вчера 13:39 Общество 0 Коммент.

Любителя бесплатного спиртного будут судить за нападение на бойца Росгвардии

вчера 13:01 Хроника 0 Коммент.

Профессионалы из хоккейной «Сибири» не смогли обыграть спортсменов-любителей

вчера 07:31 Общество 0 Коммент.

Иркутского студента могут отправить в тюрьму за рассылку видео об убийствах в школе

27.12.2018 Общество 0 Коммент.

Песни «Руки вверх» по цене трёхкомнатной квартиры в Новосибирске

27.12.2018 Общество 0 Коммент.

«Так сложилось»: мэр Новосибирска о причинах отказа бороться за кресло губернатора

27.12.2018 Политика 0 Коммент.

«Серебряный лучник» открыл онлайн-голосование по сибирским PR-проектам

27.12.2018 Общество 0 Коммент.

Локоть подтвердил отставку главы Кировского района

27.12.2018 Политика 0 Коммент.

Подопытным лабораторным минипигам в Новосибирской области сохранят жизнь

27.12.2018 Наука 0 Коммент.

Новосибирского чиновника будут судить за незаконное получение шести квартир

27.12.2018 Недвижимость 0 Коммент.

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