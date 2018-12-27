Главный судебный пристав Новосибирской области покинул свой пост

фото с сайта УФССП по Новосибирской области

Руководитель новосибирского УФССП Виталий Эрлер ушёл в отставку – примечательно, что это произошло спустя год после того, как его сыну вынесли приговор за покушение на сбыт наркотиков.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов Новосибирской области сменился руководитель. С 2014 года этот пост занимал Виталий Эрлер, однако на данный момент он ушёл в отставку. В пресс-службе ведомства отметили, что теперь обязанности руководителя исполняет его бывший заместитель Эдуард Бабков.

Стоит отметить, что буквально год назад, 28 декабря 2017 года, Железнодорожный районный суд вынес обвинительный приговор в отношении сына Виталия Эрлера – Вадима Эрлера. Его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков и приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, с января 2019 года уходит в отставку глава Кировского района Андрей Гончаров.