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ХК «Сибирь» завершил год крупной победой в матче чемпионата КХЛ

Рубрика: общество

29.12.2018 11:04

фото из группы «ХК Сибирь (Новосибирская область)» в соцсети «ВКонтакте»

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли признал, что команда так и не смогла «воплотить» в голы свои шансы на мачте с новосибирским клубом.

Новосибирская хоккейная «Сибирь» 28 декабря в домашнем матче обыграла омский «Авангард» со счётом 3:0. Новосибирцы смогли удачно реализовать большинство на льду. Вратаря Дэнни Тэйлора уже назвали непробиваемой стеной, потому что он смог отразить 23 броска в створ ворот от омичей.

Первую шайбу на сороковой минуте забросил Никита Михайлов, когда «Сибирь» играла в большинстве. На 55 минуте отличился Николай Демидов. В третьем периоде омичи показали достаточно жёсткую игру, но тем не менее пробить Тэйлора так и не смогли. Новосибирский голкипер записал на свой счёт третий шат-аут в этом сезоне. Третий гол на 59 минуте «Сибири» принёс Александр Логинов.

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский поблагодарил команду за хорошую игру, а болельщиков за колоссальную поддержку – можно отметить, что на этой игре на стадионе «Сибирь» не было ни одного свободного места.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли на итоговой пресс-конференции признал, что «Сибирь» показала хорошую игру, но у «Авангарда» было больше бросков и опасных моментов.

«Тэйлор сыграл отлично, выдал несколько отличных сейвов. И Налимов также. Игра была на равных возможностях, но гол, который они забили в большинстве, всё решил», – прокомментировал тренер.

На данный момент «Сибирь» занимает десятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции регионального чемпионата КХЛ. «Авангард» располагается на второй.

Напомним, в декабре игра хоккеистов «Сибири» со спортсменами-любителями закончилась ничьёй.

Теги: хоккей ХК «Сибирь»

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сегодня 14:20 Общество 0 Коммент.

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