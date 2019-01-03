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Художник-сказочник представит свои картины на выставке в Новосибирске

Рубрика: культура

05.01.2019 10:31

фото предоставлено ГЦИИ

Необычная выставка от самобытного новосибирского художника пройдёт в Городском центре изобразительных искусств.

В Новосибирске открылась выставка работ художника Олега Горохова – она пройдёт в дни новогодних каникул и не только. Познакомиться с картинами живописца можно до 20 января в Городском центре изобразительных искусств (ГЦИИ).

Как рассказали в пресс-службе ГЦИИ, уже в первый день на выставке собралось 250 гостей.

«Творчество Горохова соединяет в себе элементы мифологии, сказки, эпохи Возрождения и русского эпоса, и похоже на цветные детские сны. Эта настоящая новогодняя сказка для всех новосибирцев», – рассказали организаторы выставки.

Напомним, другая сказочная выставка работала в Новосибирске в апреле – посетителям продемонстрировали сюжеты русского фольклора в графике.

Теги: музеи художники выставки

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В Новосибирске начался снос очередного образца конструктивизма

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сегодня 13:15 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы смогут помочь одиноким пенсионерам с домашними животными

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выйдут на пикет против сноса дома-коммуны в центре города

сегодня 09:38 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:08 Афиша 0 Коммент.

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вчера 14:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске к Рождеству потеплеет до -7 градусов

03.01.2019 Общество 0 Коммент.

Трагедия в Магнитогорске: найдены тела 37 человек

03.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Житель Омска незаконно убил косуль под Новосибирском

03.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Четверть сибирских компаний потерпели убытки из-за хакерских атак

03.01.2019 Бизнес 0 Коммент.

Интерактивная выставка и квесты ждут горожан на праздниках в новосибирском музее

03.01.2019 Афиша 0 Коммент.

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03.01.2019 Общество 0 Коммент.

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02.01.2019 Общество 0 Коммент.

72 % новосибирцев не считают виртуальный флирт изменой

02.01.2019 Общество 1 Коммент.

Неосторожность при курении могла стать причиной пожара в жилом доме в Куйбышеве

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