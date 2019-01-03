Художник-сказочник представит свои картины на выставке в Новосибирске

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Художник-сказочник представит свои картины на выставке в НовосибирскеРубрика: культура
05.01.2019 10:31
фото предоставлено ГЦИИ
Необычная выставка от самобытного новосибирского художника пройдёт в Городском центре изобразительных искусств.
В Новосибирске открылась выставка работ художника Олега Горохова – она пройдёт в дни новогодних каникул и не только. Познакомиться с картинами живописца можно до 20 января в Городском центре изобразительных искусств (ГЦИИ).
Как рассказали в пресс-службе ГЦИИ, уже в первый день на выставке собралось 250 гостей.
«Творчество Горохова соединяет в себе элементы мифологии, сказки, эпохи Возрождения и русского эпоса, и похоже на цветные детские сны. Эта настоящая новогодняя сказка для всех новосибирцев», – рассказали организаторы выставки.
Напомним, другая сказочная выставка работала в Новосибирске в апреле – посетителям продемонстрировали сюжеты русского фольклора в графике.
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