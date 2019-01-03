Художник-сказочник представит свои картины на выставке в Новосибирске

фото предоставлено ГЦИИ

Необычная выставка от самобытного новосибирского художника пройдёт в Городском центре изобразительных искусств.

В Новосибирске открылась выставка работ художника Олега Горохова – она пройдёт в дни новогодних каникул и не только. Познакомиться с картинами живописца можно до 20 января в Городском центре изобразительных искусств (ГЦИИ).

Как рассказали в пресс-службе ГЦИИ, уже в первый день на выставке собралось 250 гостей.

«Творчество Горохова соединяет в себе элементы мифологии, сказки, эпохи Возрождения и русского эпоса, и похоже на цветные детские сны. Эта настоящая новогодняя сказка для всех новосибирцев», – рассказали организаторы выставки.

Напомним, другая сказочная выставка работала в Новосибирске в апреле – посетителям продемонстрировали сюжеты русского фольклора в графике.