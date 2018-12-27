2 балла
-26
69.47 79.46
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Красноярская 91-летняя путешественница попала в онкоцентр

сегодня 17:23 Общество 0 Коммент.

Победителей конкурса на самое «новогоднее» окно выбрали в Новосибирске

сегодня 16:59 Общество 0 Коммент.

Цена сметы новой ледовой арены в Новосибирске выросла

сегодня 15:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске управляющая компания незаконно собирала платежи за тепло

сегодня 15:06 Общество 0 Коммент.

Власти запретили новосибирцам останавливать авто рядом с Центральным парком

сегодня 14:20 Общество 0 Коммент.

Митрополит Тихон возглавит Владимирскую митрополию

сегодня 12:00 Общество 0 Коммент.

Новая ледовая дорога соединила два села в Новосибирской области

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» завершил год крупной победой в матче чемпионата КХЛ

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Главный судебный пристав Новосибирской области покинул свой пост

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирские автомобилисты стали чаще возвращать долги государству

сегодня 09:32 Авто 0 Коммент.

Вывозить мусор по-новому в Новосибирске начнут с 1 января

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь и каникулы в Новосибирске

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

Более 40 домов в Новосибирске попали под отключение теплоснабжения

вчера 17:30 Общество 0 Коммент.

Необычные портреты известных новосибирцев показывают в Краеведческом музее

вчера 17:00 Культура 0 Коммент.

Первый новогодний салют прогремит в Новосибирске 29 декабря

вчера 13:39 Общество 0 Коммент.

Любителя бесплатного спиртного будут судить за нападение на бойца Росгвардии

вчера 13:01 Хроника 0 Коммент.

Профессионалы из хоккейной «Сибири» не смогли обыграть спортсменов-любителей

вчера 07:31 Общество 0 Коммент.

Иркутского студента могут отправить в тюрьму за рассылку видео об убийствах в школе

27.12.2018 Общество 0 Коммент.

Песни «Руки вверх» по цене трёхкомнатной квартиры в Новосибирске

27.12.2018 Общество 0 Коммент.

Красноярская 91-летняя путешественница попала в онкоцентр

Рубрика: общество

29.12.2018 17:23

фото с сайта pixabay.com

Путешественницу бабу Лену будут лечить в онкоцентре, ранее женщину госпитализировали на скорой помощи.

На прошлой неделе в Красноярске госпитализировали путешественницу, 91-летнюю Елену Ерхову, которую в сети прозвали «бабой Леной».

На данный момент женщина находится в онкоцентре. Сотрудники организации комментировать состояние пациентки отказались. Об этом сообщило ТАСС.

Бабушка стала известна благодаря тому, что на 83 году жизни начала путешествовать и публиковать в соцсетях фотографии своих путешествий – за восемь лет она посетила Германию, Чехию, Польшу, Турцию, Вьетнам, а также другие страны. Была героем программ «Пусть говорят», «Модный приговор» и «Старше всех».

В интервью баба Лена всегда говорила, что не взяла у детей ни одной копейки на путешествия – каждый месяц откладывает по 10 тысяч со своей пенсии.

Напомним, в декабре новосибирские хирурги удалили женщине злокачественное новообразование весом в три килограмма. 

Теги: путешествия болезни

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Красноярская 91-летняя путешественница попала в онкоцентр

сегодня 17:23 Общество 0 Коммент.

Победителей конкурса на самое «новогоднее» окно выбрали в Новосибирске

сегодня 16:59 Общество 0 Коммент.

Цена сметы новой ледовой арены в Новосибирске выросла

сегодня 15:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске управляющая компания незаконно собирала платежи за тепло

сегодня 15:06 Общество 0 Коммент.

Власти запретили новосибирцам останавливать авто рядом с Центральным парком

сегодня 14:20 Общество 0 Коммент.

Митрополит Тихон возглавит Владимирскую митрополию

сегодня 12:00 Общество 0 Коммент.

Новая ледовая дорога соединила два села в Новосибирской области

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» завершил год крупной победой в матче чемпионата КХЛ

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Главный судебный пристав Новосибирской области покинул свой пост

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирские автомобилисты стали чаще возвращать долги государству

сегодня 09:32 Авто 0 Коммент.

Вывозить мусор по-новому в Новосибирске начнут с 1 января

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь и каникулы в Новосибирске

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

Более 40 домов в Новосибирске попали под отключение теплоснабжения

вчера 17:30 Общество 0 Коммент.

Необычные портреты известных новосибирцев показывают в Краеведческом музее

вчера 17:00 Культура 0 Коммент.

Первый новогодний салют прогремит в Новосибирске 29 декабря

вчера 13:39 Общество 0 Коммент.

Любителя бесплатного спиртного будут судить за нападение на бойца Росгвардии

вчера 13:01 Хроника 0 Коммент.

Профессионалы из хоккейной «Сибири» не смогли обыграть спортсменов-любителей

вчера 07:31 Общество 0 Коммент.

Иркутского студента могут отправить в тюрьму за рассылку видео об убийствах в школе

27.12.2018 Общество 0 Коммент.

Песни «Руки вверх» по цене трёхкомнатной квартиры в Новосибирске

27.12.2018 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
14.12.2018

Погоня за солнцем и лайками

15 локаций от Дубая до Сеула, где можно ...

Читать далее
Image
05.12.2018

Познакомиться с Кореей

Какие места нужно посетить, если вы отважитесь н...

Читать далее
Image
24.10.2018

Мир как насмешка

Сатира над пороками современного общества и проблема осужден...

Читать далее
Image
23.09.2018

История в пакетике

Что такое «чайная церемония» и какой путь проходит чай, ...

Читать далее
Image
29.06.2018

Всё идёт по плану

Рай для путешественников-перфекционистов: планировщики, орг...

Читать далее
Image
25.06.2018

Далеко, но как живой

Абонент Tele2 на отдыхе: не опоздал, не растерялся и н...

Читать далее

Новости по теме

Опухоль весом в три килограмма удалили женщине в новосибирской больнице 26.12.2018 Активисты попросили Травникова сделать презервативы бесплатными 24.12.2018 Томские врачи ювелирно вынули из бронха ребёнка пельмень 20.12.2018 Юные новосибирцы продали свои картины ради больных раком детей 19.12.2018

Популярное

Image

Мальчик замёрз насмерть по дороге из школы в Новокузнецке

Image

Новосибирцу оторвало ногу после выпадения из автобуса

Image

Аномальные морозы до -40 градусов идут в Новосибирск

Image

Новосибирцы замёрзли в застрявшей на путях электричке

Image

Пламя из двигателя напугало пассажиров вылетевшего из Новосибирск...

Image

Человек с глазуньей на ботинках удивил пассажиров новосибирского ...

Image

Замерзающих школьников спасли инспекторы ГИБДД под Новосибирском

Image

В МЧС назвали причину пожара с выпрыгнувшими из окна детьми

Image

Локоть в своём новом видеоблоге высказался о хоккейном чемпионате

Image

Погибшими в огне женщиной с ребёнком занялись новосибирские следо...

Image

Сбежавшего из психбольницы опасного пациента поймали в Куйбышеве

Image

Треть новосибирцев уволится после Нового года

Image

В Карасуке «задушенный» таксист выбрался из багажника и сбежал от...