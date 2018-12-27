Красноярская 91-летняя путешественница попала в онкоцентр

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Путешественницу бабу Лену будут лечить в онкоцентре, ранее женщину госпитализировали на скорой помощи.

На прошлой неделе в Красноярске госпитализировали путешественницу, 91-летнюю Елену Ерхову, которую в сети прозвали «бабой Леной».

На данный момент женщина находится в онкоцентре. Сотрудники организации комментировать состояние пациентки отказались. Об этом сообщило ТАСС.

Бабушка стала известна благодаря тому, что на 83 году жизни начала путешествовать и публиковать в соцсетях фотографии своих путешествий – за восемь лет она посетила Германию, Чехию, Польшу, Турцию, Вьетнам, а также другие страны. Была героем программ «Пусть говорят», «Модный приговор» и «Старше всех».

В интервью баба Лена всегда говорила, что не взяла у детей ни одной копейки на путешествия – каждый месяц откладывает по 10 тысяч со своей пенсии.

Напомним, в декабре новосибирские хирурги удалили женщине злокачественное новообразование весом в три килограмма.