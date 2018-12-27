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Мини-пиг Борис стал звездой новогоднего ролика НГУ

Рубрика: общество, наука

29.12.2018 17:27

скриншот с видео на канале YouTube

Рожденный в Институте цитологии и генетики СО РАН поросёнок быстро освоился в университете и блестяще справился с ролью студента. 

Предновогоднее видео появилось на официальном канале Новосибирского госуниверситета. По сюжету мини-пиг ищет нужную аудиторию, сдаёт мини-сессию и получает отличную отметку в зачётку. 

«В этом году мы хотели совместить научный и художественный подход и сделали маленькую вдохновляющую историю мини-пига, который смог. Если он смог, то и мы все тоже сможем», – говорит режиссер ролика Ирина Соколова. 

Главного героя ролика съёмочная группа нашла в Институте цитологии и генетики. Двухмесячного поросёнка № 3223 учёные согласились отдать при одном условии: после съёмок ему найдут ответственных хозяев и тёплый дом. После осмотра ветеринаром поросёнок отправился в НГУ, где достаточно быстро освоился и сам стал подходить к людям. Съёмки проходили в щадящем режиме, чтобы мини-пиг не испытывал стресс в столь юном возрасте. 

Семья для поросёнка, которого впоследствии назвали Борей, нашлась довольно быстро: помог клич в социальных сетях и неравнодушие пользователей. Семья приняла действительно серьёзное решение, потому что Боря – мини-пиг сибирской селекции. Выводят таких специально для исследований, ведь у них отсутствует склонность к избыточному патологическому жироотложению, а масса и размер внутренних органов совпадает с человеческими. 

Напомним, на мини-пигах испытывают первый российский дисковый насос, который позволит увеличить длительность работы искусственного сердца.

Теги: НГУ Институт цитологии и генетики СО РАН

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Новая ледовая дорога соединила два села в Новосибирской области

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

Более 40 домов в Новосибирске попали под отключение теплоснабжения

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