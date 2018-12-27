Мини-пиг Борис стал звездой новогоднего ролика НГУ

скриншот с видео на канале YouTube

Рожденный в Институте цитологии и генетики СО РАН поросёнок быстро освоился в университете и блестяще справился с ролью студента.

Предновогоднее видео появилось на официальном канале Новосибирского госуниверситета. По сюжету мини-пиг ищет нужную аудиторию, сдаёт мини-сессию и получает отличную отметку в зачётку.

«В этом году мы хотели совместить научный и художественный подход и сделали маленькую вдохновляющую историю мини-пига, который смог. Если он смог, то и мы все тоже сможем», – говорит режиссер ролика Ирина Соколова.

Главного героя ролика съёмочная группа нашла в Институте цитологии и генетики. Двухмесячного поросёнка № 3223 учёные согласились отдать при одном условии: после съёмок ему найдут ответственных хозяев и тёплый дом. После осмотра ветеринаром поросёнок отправился в НГУ, где достаточно быстро освоился и сам стал подходить к людям. Съёмки проходили в щадящем режиме, чтобы мини-пиг не испытывал стресс в столь юном возрасте.

Семья для поросёнка, которого впоследствии назвали Борей, нашлась довольно быстро: помог клич в социальных сетях и неравнодушие пользователей. Семья приняла действительно серьёзное решение, потому что Боря – мини-пиг сибирской селекции. Выводят таких специально для исследований, ведь у них отсутствует склонность к избыточному патологическому жироотложению, а масса и размер внутренних органов совпадает с человеческими.