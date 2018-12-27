Мини-пиг Борис стал звездой новогоднего ролика НГУ

Лента новостейПредложить новость
Победителей конкурса на самое «новогоднее» окно выбрали в Новосибирске
В Новосибирске управляющая компания незаконно собирала платежи за тепло
Власти запретили новосибирцам останавливать авто рядом с Центральным парком
Необычные портреты известных новосибирцев показывают в Краеведческом музее
Профессионалы из хоккейной «Сибири» не смогли обыграть спортсменов-любителей
Мини-пиг Борис стал звездой новогоднего ролика НГУРубрика: общество, наука
29.12.2018 17:27
скриншот с видео на канале YouTube
Рожденный в Институте цитологии и генетики СО РАН поросёнок быстро освоился в университете и блестяще справился с ролью студента.
Предновогоднее видео появилось на официальном канале Новосибирского госуниверситета. По сюжету мини-пиг ищет нужную аудиторию, сдаёт мини-сессию и получает отличную отметку в зачётку.
«В этом году мы хотели совместить научный и художественный подход и сделали маленькую вдохновляющую историю мини-пига, который смог. Если он смог, то и мы все тоже сможем», – говорит режиссер ролика Ирина Соколова.
Главного героя ролика съёмочная группа нашла в Институте цитологии и генетики. Двухмесячного поросёнка № 3223 учёные согласились отдать при одном условии: после съёмок ему найдут ответственных хозяев и тёплый дом. После осмотра ветеринаром поросёнок отправился в НГУ, где достаточно быстро освоился и сам стал подходить к людям. Съёмки проходили в щадящем режиме, чтобы мини-пиг не испытывал стресс в столь юном возрасте.
Семья для поросёнка, которого впоследствии назвали Борей, нашлась довольно быстро: помог клич в социальных сетях и неравнодушие пользователей. Семья приняла действительно серьёзное решение, потому что Боря – мини-пиг сибирской селекции. Выводят таких специально для исследований, ведь у них отсутствует склонность к избыточному патологическому жироотложению, а масса и размер внутренних органов совпадает с человеческими.
Напомним, на мини-пигах испытывают первый российский дисковый насос, который позволит увеличить длительность работы искусственного сердца.
Комментарии
Лента новостей
Победителей конкурса на самое «новогоднее» окно выбрали в Новосибирске
В Новосибирске управляющая компания незаконно собирала платежи за тепло
Власти запретили новосибирцам останавливать авто рядом с Центральным парком
Необычные портреты известных новосибирцев показывают в Краеведческом музее
Профессионалы из хоккейной «Сибири» не смогли обыграть спортсменов-любителей
Статьи по теме
А вы смогли бы?
Четыре победителя инновационных школ в Академпарке - о том, как ...
Новости по теме
Популярное